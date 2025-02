Galilea Montijo asegura que no conoce al Capi Pérez y aclara polémica por supuesta enemistad

Galilea Montijo aclaró la polémica que se ha generado por los supuestos rumores de enemistad con el Capi Pérez conductor de TV Azteca. Fue durante una entrevista con Karime Pindter en el podcast "Karime Kooler", donde la presentadora tapatía recordó una anécdota, pero aprovechó para aclarar una polémica que gira en torno a ambos por una supuesta enemistad e incluso rivalidad.

Es bien sabido que Galilea y El Capi colaboran en dos televisoras que son competencia y de ahí vendrían las diferencias entre ellos. Ante las declaraciones de Montejo, Karime defendió a su entrañable amigo y le aseguró que si en algún momento dijo algo que hizo enojar a la conductora, seguramente lo hizo de broma.

Al parecer todo se trató de un mal entendido entre ellos, sin embargo, Gali sí mencionó que hubo un comentario que supuestamente dijo el Capi y no le gustó, pues a pesar de ser competencia, señaló que nunca es bueno hacer comentarios negativos de otras personas que trabajan en el ámbito.

La también modelo indicó que no le cae mal ni hay diferencias entre ellos, expresó que en la industria del entretenimiento es frecuente encontrarte en diferentes proyectos con muchas personas por lo que prefiere no hablar mal de nada porque nunca se sabe dónde puede colaborar en el futuro.

Galilea Montijo le dijo a Karime que desconocía quién era el Capi Pérez y se enteró de él cuando una de sus compañeras le contó que habló mal de los conductores de Hoy, algo que hizo enfurecer a la presentadora, aunque en un inicio se equivocó de persona, pues creyó que era su compañero de clima, no el presentador de Venga la Alegría a quien dijo no tenía ni la menor idea de que existiera.

"No tengo el gusto de conocerlo, no sé quién es. No es una cuestión de competencia ni de nada, me lo hicieron saber porque él se burló de nosotros, algo dijo y yo pensé, la competencia la traen ellos en su cabeza", expresó.