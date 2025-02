"No me sirves porque no puedes tener hijos", aseguran que así violentó Cruz Martínez a Alicia Villareal

El pasado 17 de febrero, Alicia Villarreal se convirtió en tendencia, luego de que la cantante pidió ayuda durante una de sus presentaciones en Michoacán, la intérprete de “Te quedó grande la yegua” hizo la señal de auxilio implementada en 2020, para que mujeres violentadas por sus parejas pudieran pedir ayuda.

Desde entonces, Alicia Villarreal se ha convertido en tendencia en redes sociales, pues amigos, familiares y seguidores de la cantante se han preocupado por su bienestar y han mostrado apoyo a “La Güerita consentida”. Ahora, nuevos detalles sobre la noche en la que sintió que su vida corría peligro, han salido a la luz.

En entrevista para el programa de Youtube que conduce Flor Rubio y sus colaboradores, Blanca Martínez, mejor conocida como “La Chicuela” reveló que ella platicó con Alicia Villarreal quien de su propia voz le contó detalles de la agresión que sufrió presuntamente por parte de Cruz Martínez.

“Ella llega la madrugada del sábado a su casa e imagínate qué impresión que del closet sale el esposo y empieza a golpearla y a insultarla y a agredir psicológicamente con frases como: ‘te voy a destruir, te voy a destrozar la carrera, tu ya no me sirves porque no puedes tener hijos’, en fin, no quiero entrar en más detalles, pero cosas muy fuertes”, contó La chicuela