"No me dejen solo": Alex Bisogno revela cuáles fueron las últimas palabras Daniel Bisogno antes de su muerte

En punto de las 19:00 horas del pasado viernes 21 de febrero se llevo a cabo un homenaje especial en el Centro Cultural Teatro 2, en memoria de Daniel Bisogno, conductor de "Ventaneando" quien falleció a los 51 años de edad tras sufrir complicaciones derivadas de un trasplante de hígado.

A la ceremonia en donde las cenizas del también actor estuvieron presentes, asistieron sus amigos y familiares más cercanos, entre ellos, sus compañeros Monica Castañeda, Pedro Sola y Pati Chapoy, así como su hija Michaela y su hermano, Alex Bisogno, quien fue abordado por los medios de comunicación a su salida del recinto.

Visiblemente conmocionado y con la voz entrecortada, Alex compartió ante la prensa cuales fueron las últimas palabras que pronunció su hermano antes de perder la vida, revelando que le pidió a su familia que se quedarán con el mientras se encontraba en terapia intensiva, ya que no quería estar solo.

El fuerte motivo por el que Daniel Bisogno no tuvo funeral

"La última conversación fue: 'ya no se vayan, ya no me dejen solo'. ¿Quién lo iba a decir? Él nos dejó solos a nosotros", declaró.