Las tragedias que “Lagunilla mi barrio”, la última obra en la que trabajó Daniel Bisogno, ha dejado en sus protagonistas

Fue en los últimos meses de año 2022 cuando la puesta en escena “Lagunilla mi barrio”, llegó al escenario del Teatro Cultural 2, en donde cada día de función, sus protagonistas han salido al escenario a compartir su talento con el público y a crear cientos de carcajadas en quienes han pagado un boleto para verlos.

Sin embargo, meses después de su estreno, algunos de sus protagonistas comenzaron a sufrir algunos problemas de salud, otros más pequeños accidentes e incluso grandes tragedias que han marcado su vida, una de ellas es Violeta Isfel, Maribel Guardia y Daniel Bisogno.

El caso más reciente es el del polémico conductor Daniel Bisogno, quien falleció el pasado jueves 20 de febrero a los 51 años debido a complicaciones tras un trasplante de hígado. Bisogno, conocido por su participación en el programa "Ventaneando", se unió al elenco de "Lagunilla, mi barrio" en 2023, año en el que comenzaron sus problemas de salud, primero con unas úlceras y luego con la cirrosis hépatica.

En 2023, durante una presentación, la actriz sufrió una aparatosa caída desde el escenario, resultando en lesiones que requirieron atención médica. Este incidente generó preocupación entre sus seguidores y compañeros de trabajo, pero afortunadamente, Isfel logró recuperarse y continuar con sus actividades profesionales.

“Yo venía muy segura, yo creo que como venía tan segura, no lo vi venir, estaba flojita... eso pasa cuando estás flojita... lo único que recuerdo es que caí como Spiderman, mis rodillas no tocaron el suelo, caí así... por eso me dice así la compañía, hice como un análisis en segundos y me levanté riendo... veo la mano de Ariel (Albertano) y ya me subí al escenario”, contó Isfel