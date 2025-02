"Dejen de juzgar": Arturo Carmona defiende a Melenie por su postura en el pleito de Alicia Villareal y Cruz Martínez

La cantante, Alicia Villarreal, procedió legalmente contra su todavía esposo, el productor, Cruz Martínez, después de sufrir una agresión física la semana pasada. Ante esta situación, Arturo Carmona, expareja de Alicia Villarreal, ha estado bastante activo en las redes sociales.

Ante el pleito legal que protagonizan Alicia Villarreal y Cruz Martínez, Arturo Carmona y su hija, Melenie Carmona, han dado de qué hablar en redes sociales al compartir varias historias que generan especulaciones sobre su postura en la polémica. Ante esta situación la joven subió un video pidiendo que no se genere controversia en un tema tan delicado.

Después de que el video de Melenie Carmona se volviera viral, su papá, Arturo Carmona, también se hizo presente en Instagram para expresarle su apoyo a su hija en el complicado momento que está viviendo por la demanda de su mamá, Alicia Villarreal, contra el productor musical, Cruz Martínez.

Noticias Relacionadas El fuerte motivo por el que Daniel Bisogno no tuvo funeral

Alicia Villarreal procedió legalmente contra Cruz Martínez. Foto: Especial

Arturo Carmona apoya a su hija Melenie Carmona

Después de que Melenie Carmona pidiera respeto por el momento que están viviendo su mamá, Alicia Villarreal, y Cruz Martínez, su papá, Arturo Carmona, le externó su apoyo ante la ola de comentarios negativos que recibió por supuestamente no apoyar a su madre.

Y es que en medio del escándalo, Cruz Martínez subió una imagen junto a Melenie Carmona, por lo que se especuló que la joven no apoyaba a Alicia Villarreal. Ante esta situación la cantante dijo que ella no es responsable de lo que las personas comparten en redes sociales, además, reiteró que el apoyo no se presume en las plataformas digitales.

Después de que Melenie Carmona rompiera el silencio, Arturo Carmona subió un mensaje pidiendo un alto a los señalamiento que han existido contra la cantante. El actor dejó entrever que su hija apoya a Alicia Villarreal aunque no lo haga público en sus redes sociales.

"Ya basta de ataques a mi familia, dejen ya de juzgar. No saben el daño que están haciendo a mi familia. Ya basta. El apoyo a la familia no se tiene que hacer público, ni dar explicaciones públicas ni comprobarle nada a nadie", escribió en las publicaciones.

¿Cuántos hijos tiene Alicia Villarreal?

La cantante mexicana, Alicia Villarreal, ha tenido la dicha de convertirse en mamá en tres ocasiones. La primera con el nacimiento de Melenie Carmona, producto de su relación con Arturo Carmona. En su actual matrimonio con Cruz Martínez dio vida a dos hijos que está lejos de los reflectores.

Sigue leyendo:

Cruz Martínez y Arturo Carmona suben el mismo comunicado tras la denuncia de Alicia Villarreal