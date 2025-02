El medio del espectáculo en México se tiñó de luto este jueves 20 de febrero tras la muerte del presentador Daniel Bisogno, quien luchaba desde septiembre pasado por recuperarse de las complicaciones que le sobrevinieron luego de ser sometido a un trasplante de hígado.

El titular del programa Ventaneando, quien padecía desde hace tiempo graves problemas de salud, era padre de la pequeña Michaela, fruto de su relación con Cristina Riva Palacio, de quien estaba separado desde hace tiempo, pero mantenían una excelente relación por el bien de la menor.

¿Quién es la mamá de la hija de Daniel Bisogno?

Una pregunta que se convirtió en tendencia este 21 de febrero, es acerca de quién es la madre de la única hija de Daniel Bisogno, Michaela, pues desde hace varios años estaban separados, sin embargo mantenían una convivencia muy cercana para compartir la crianza de la niña que hoy tiene 8 años de edad.

La segunda esposa de Daniel Bisogno no tiene relación con el medio del espectáculo, por lo que se sabe poco de su vida personal, sin embargo desde que el presentador de Ventaneando tuvo problemas de salud, ella estuvo presente y lo acompañó en todo momento, pues guardaban un cariño muy especial entre ambos.

Cristiana Riva Palacio tiene 34 años de edad, es emprendedora y dedica gran parte de su tiempo al cuidado de su hija Michaela, además tiene una gran pasión por el mundo fitness, por lo que a través de sus redes sociales comparte cómo se ejercita, así como las actividades que realiza junto a su pequeña hija.

Daniel Bisogno y Cristiana Riva Palacio se conocieron en el 2023 y un año después se casaron en una boda en Acapulco, Guerrero. Michaela llegó a sus vidas en el 2016, y aunque no compartían muchos detalles de su vida como pareja, sí dieron a conocer en el 2019 la noticia de su divorcio. Desde entonces se mantuvieron unidos para compartir los cuidados de la pequeña.

El conductor amaba profundamente a su hija, decía que era su mejor medicina. Foto: Agencia México

Durante el homenaje que la emisión de espectáculos de TV Azteca preparó para Bisogno, fue precisamente Cristina Riva Palacio quien rompió el silencio en torno a cómo se encuentra su hija en este delicado momento, además de confirmar que la niña ya está enterada de la muerte de su papá.

“Sí, sí, Michaela sabe desde hoy en la mañana, yo ayer estuve en el hospital, gracias a Dios, la familia siempre me permitió estar con él, también yo, tenemos un vínculo que nos va a permitir siempre estar juntos”, comenzó Cristina.

Michaela es idéntica a Daniel Bisogno

“Michaela es idéntica a su papá, no hay forma de mirar que es su papá, entonces yo fui, hablé con él antes de que pasara todo, me despedí, muy bonito, le dije que fue el mejor hombre del mundo, el mejor papá, Michaela no pudo haber tenido más suerte en este mundo de tener a ese papá, siempre estuvo con ella, con una sonrisa, lo que ella quería, su papá decía así. Los pleitos que teníamos era que yo le decía: ‘Daniel ponle algún límite’, ‘es mi princesa, ella siempre puede todo’”, agregó con la voz entrecortada.

Sobre cómo le dio la noticia, la ex de Daniel relató: “Fue muy bonito cuando le dije a Michaela, obviamente lloró muchísimo, muchísimo, lloramos mucho, está muy muy triste, pero también sabía que su papi ya estaba sufriendo y ya no queríamos que sufriera (…) Michaela le tocó ver a su papi como ya no era su papi como antes, ya sufría, ya no era el mismo papi que se burlaba de absolutamente todo”.

Debido a que el cumpleaños de Michaela será el próximo 26 de febrero, la duda sobre si planean celebrar a la menor surgió, por lo que Cristina detalló:

“La verdad, voy a esperarme a que me diga qué es lo que ella quiere, yo creo que ahorita no puedo yo ponerme en sus zapatos, es una niña muy chiquita, aunque sí, ella reacciona como adulto, al final yo creo que ella va a tener que dictar la pauta. No vamos a dejar pasar el día claramente, lo vamos a festejar todos en familia, ella quiere a todo mundo, quiere a sus tíos, quiere a los tíos de mi lado, a los tíos del lado de Daniel, quiere mucho a su abuelo, quiere a su primo, quiere a su mamá, y claro que vamos a hacer algo”.

Finalmente, Cristina Riva Palacio reveló que ella estará presente en el homenaje que se le prepara al famoso dentro de la puesta en escena “Lagunilla mi barrio” la tarde de este viernes 21 de febrero, aunque no aclaró si la pequeña Michaela acudirá a este solemne evento. Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio se separaron en el 2019. Foto: Instagram

