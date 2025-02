J-Hope de BTS abrirá su propia Pop Up Store en México, ¿cuándo y cómo registrarse?

Luego de hacer sold out para sus dos fechas, J-Hope de BTS sorprendió a sus fans mexicanas con la noticia de que abrirá su Pop Up Store oficial en CDMX como parte de sus conciertos "Hope on the Stage" en marzo próximo, a través de sus redes oficiales, HYBE Latam dio el anuncio con todos los detalles de esta experiencia para el ARMY.

La empresa de BTS abrió su filiar en México con el fin de expandir su negocio y las promociones de sus artistas. Este 2025 marca el regreso del rapero después de ocho años, pues será el primero en presentarse en solitario y el segundo en tener su propio tour después de su compañero Suga.

J-Hope de BTS logró un sold out total en el Palacio de los Deportes, incluidos los asientos con vista limitada ante la gran demanda de las fans mexicanas. Además, México será el único país de Latinoamérica en tener la oportunidad de disfrutar de este espectáculo.

Además, hace poco se anunció la merch oficial para el tour, por lo que HYBE Latam anunció la apertura de la tienda oficial "Hope on the stage". Te decimos cómo podrás asistir para ser una de las afortunadas en vivir esta experiencia inspirada en J-Hope y todas las sorpresas que podrás vivir.

Así podrás asistir a la Pop Up Store de J-Hope de BTS

A través de las cuentas oficiales de HYBE Latam, se anunció la Pop-Up de "Hope on the stage", la cual estará habilitada durante dos fines de semana, del 16 al 18 de marzo y del 21 al 23, días en los que se celebrarán las fechas del tour de J-Hope de BTS. Sobre el acceso y actividades, se informó que tendrás que realizar un pre-registro a través de Weverse.

El evento tendrá cupo limitado, por lo que deberás hacer tu registro para apartar tu lugar desde el 25 de febrero a las 19:00 horas y hasta el nueve de marzo antes de la medianoche. La Pop-Up Store estará ubicada en FORO CASA ROMA, ahí podrás encontrar mercancía exclusiva para la Ciudad de México.

De acuerdo con HYBE Latam, el ARMY podrá vivir una experiencia inmersiva al mundo de "Hope on te stage", comprar merch exclusiva y muchas sorpresas más por anunciar. La venta de artículos estará limitada en el punto físico, pero a través de Weverse podrás realizar tu compra y seleccionar el día de tu preferencia para recoger tu pedido y dar un recorrido por la Pop-Up de J-Hope en México.

