Entre lágrimas, Alex B afirma sentirse culpable por la muerte de su hermano, Daniel Bisogno: "lo prometí a mi mamá"

La noche del 20 de febrero del 2025 será recordada por la farándula mexicana como uno de los días más tristes para la televisión, pues se confirmó la muerte de Daniel Bisogno, quien a los 51 años perdió la vida debido a complicaciones derivadas del trasplante de hígado al que se sometió en 2024. Aunque el país entero se encuntra de luto, la famila del conductor se ha visto visiblemente afectada por esta pérdida, en especial su hermano, Alex Bisogno.

En una entrevista con el programa "Al Extremo", Alex se mostró destrozado por la muerte de su hermano, afirmando que incluso siente culpa por no poder haber hecho "algo más" para mejorar su salud. Aunque la salud del conductor de "Ventaneando" se deterioró a lo largo de varios meses, Alex se mantuvo al pie del cañón en el hospital y explicó durante la llamada que unas horas antes de que perdiera la vida, le hizo una dolorosa promesa.

Dos cosas que me quedan marcadas en mi mente y me duelen, todavía ayer entré y le dije que no me iba del hospital si no era con él... no se lo pude cumplir, no le pude cumplir esa promesa. Le dije que éramos un equipo y que su enfermedad era la de todos nosotros, que lo sacaríamos adelante... y no se lo pude cumplir tampoco, declaró entre lágrimas Alex Bisogno.