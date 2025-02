¿Cómo está el papá de Daniel Bisogno? Revelan que así reaccionó ante la dolorosa noticia

Daniel Bisogno murió el jueves 20 de febrero de 2025, luego de enfrentar un largo historial de problemas de salud, un transplante de hígado y varios días en terapia intermedia. Es una de las pérdidas más dolorosas del mundo del espectáculo en los últimos tiempos, pues era una figura realmente reconocida, admirada y a veces odiada, claro, pero también sumamente querida.

Sin embargo, un año antes, el 24 de febrero de 2024, murió también su madre, María Araceli Bisogno Tapia, cuando se encontraba en terapia intensiva el conductor, lo que lo convirtió en un momento mucho más doloroso para toda la familia, sin duda, un par de tragedias que los golpeo en unos cuantos meses.

Al respecto, fue su hermano, Alex B, quien dio a conocer en una entrevista con el programa "Al Extremo", el estado en el que se encuentra su padre después de sufrir un par de pérdidas realmente dolorosas. De acuerdo con el también conductor, no ha logrado dimensionarlo.

"Está devastado, no entiende lo que está pasando, no entiende por qué una familia que somos buenos seres humanos, que no le hacemos daño a nadie, trabajadores, nos tenían que ocurrir tantas tragedias, no nos lo merecíamos"