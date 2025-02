¿Quién es Renata del Castillo? Actriz de “Como dice el dicho” que fue desahuciada

Renta del Castillo es una de las actrices más destacadas de la televisión, por ello, se encendieron las alertas sobre su estado de salud luego de que se diera a conocer que fue hospitalizada de emergencia ante la posibilidad de que sufriera una trombosis. Hace tres años la actriz habló sobre su diagnóstico de cáncer cervicouterino por el que fue desahuciada debido a que ya se encontraba en etapa terminal y había hecho metástasis.

A través de sus historias en Instagram, Renata del Castillo compartió una serie de videos en los que se le ve desde la cama de un hospital y señala que fue llevada a urgencias debido a un fuerte dolor en los omóplatos que se extendía hasta su brazo, algo que genero preocupación en su oncóloga ante la posibilidad de que pudiera tratarse de una trombosis, pues que ya había sufrido un preinfarto.

Aunque los estudios revelaron que el corazón de la actriz se encontraba en buen estado, explicó que los médicos descubrieron algunos tumores en sus pulmones y en el izquierdo también tiene un 10 por ciento de agua. Por el momento permanecerá hospitalizada, pero ha señalado más de una vez sentirse optimista ante una mejora en sus estado de salud.

A finales de 2022 la actriz daba sus primeras declaraciones sobre su estado de salud y para febrero de 2023 reveló que se le había detectado un tumor luego de haber sido diagnosticada con cáncer cérvicouterino que hizo metástasis y se había extendido a otras partes de su cuerpo. El tumor afectó su movilidad por lo que estuvo en silla de ruedas.

En 2024, Del Castillo reapareció en redes sociales para pedir ayuda económica para poder costear un tratamiento alternativo para enfrentar el cáncer ya que había decidido dejar las quimioterapias debido al impacto que tuvieron en su salud: “Lo hablé con mi oncóloga, por los sangrados que tengo, que me los está provocando la quimioprofiláctica. Esto obviamente desencadena en un avance del cáncer, pero yo tengo mucha fe y yo voy a seguir en la lucha”.

“Tengo cáncer cervicouterino, en el cervix. Fue como año y medio que no me hice mi papanicolaou y cuando voy, ya tenía cáncer en fase terminal, que es fase 4, y ahora tengo metástasis. El cáncer se va a otras áreas de tu cuerpo y a mí se me fue a la parte del (hueso) sacro, hacía atrás, por eso no puedo caminar, tengo otros tumores aquí (señala el abdomen) y en el sistema linfático”, explicó la actriz en entervista para “Venga la Alegría”.