Melenie Carmona responde a las críticas por no apoyar públicamente a su mamá, Alicia Villarreal: "Es un tema que duele"

Alicia Villarreal ha recibido una ola de apoyo ante la denuncia que presentó contra su aún esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia intrafamiliar. Sin embargo, la ausencia de su hija, Melenie Carmona, y su expareja, el actor Arturo Carmona, dio de qué hablar y generó críticas en redes sociales, a través de las que su primogénita alzó la voz y se pronunció por primera vez exigiendo un alto a los comentarios negativos.

Todo ocurrió el pasado domingo, cuando se dio a conocer que la exvocalista del Grupo Límite había presentado una denuncia contra su esposo luego de que éste presuntamente la agrediera físicamente, algo por lo que habría sido llevada a un hospital donde autoridades tomaron su primera declaración. Este miércoles, la cantante se presentó ante la Fiscalía Especializada en Feminicidio y Delitos Cometidos Contra las Mujeres en Nuevo León para ratificar su denuncia.

A su salida de la Fiscalía la intérprete de “Te aprovechas” se encontró con una multitud que esperaba saber más del proceso legal que comenzó contra el productor Cruz Martínez, así como de los rumores que rondan sobre el caso y las presuntas agresiones en su contra. Sin embargo, la cantante se limitó a agradecer las muestras de apoyo y señaló que después se realizaría una rueda de prensa para brindar más detalles.

A través de sus historias en Instagram, Melenie Carmona, hija mayor de Alicia Villarreal, respondió a quienes la han criticado en redes sociales por no apoyar públicamente a su mamá y dejó ver que habría sido a petición de la cantante que se mantiene alejada de los reflectores. La joven también exigió a los internautas simpatizar ante lo que calificó como un tema doloroso y difícil para su familia.

“Qué barbaridad todo el ataque y todos los falsos que se me han estado levantando (...) Yo, Melanie Carmona no decido lo que la gente sube a redes ni soy responsable de eso. Estoy tranquila porque la gente que me quiere, que me conoce de mis redes sociales, saben mi corazón y en dónde estoy, mi postura y la verdad es que siento que ni siquiera tengo que dar explicaciones, para mí es absurdo y estúpido todo lo que se me está diciendo. Es un tema que me duele bastante, que nos duele como familia", dijo la joven artista.