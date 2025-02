Los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel ponen fin a los rumores, cuenta si debutarán en la industria

A finales del 2024 el nombre de Miguel Gallego Arámbula, hijo de la actriz, Aracely Arámbula, y del cantante, Luis Miguel, se robó los reflectores después de que distintos medios aseguraran que en este año se iba a lanzar como cantante, algo que hasta el momento no ha sucedido.

Distintos medios internacionales aseguraron que el hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel intentaría seguir los pasos de su papá al comenzar su carrera como cantante. A pesar de que el rumor tomó bastante fuerte Miguel Gallego Arámbula nunca brindó ningún tipo de declaración.

Hace unos momentos Aracely Arámbula, una de las famosas más queridas en México, concedió una entrevista en la que fue cuestionada sobre si sus hijos Miguel y Daniel Gallego Arámbula incursionarán en la industria del entretenimiento. La cantante puso fin a todas las especulaciones.

La actriz concedió una entrevista. Foto: Aracely Arámbula

Aracely Arámbula habla de sus hijos

La mañana de este jueves 20 de febrero el programa matutino "Venga La Alegría" compartió una entrevista con la actriz y cantante, Aracely Arámbula. La expareja sentimental de Luis Miguel fue cuestionada sobre si sus hijos, Miguel y Daniel, serán figuras del entretenimiento.

Sin guardarse nada "La Chule" dijo que no sabe de dónde surgió el rumor, pero todo fue completamente falso. En este sentido explicó que por el momento sus hijos no tienen la intención de debutar en la industria e incluso le pidieron que no hable más sobre ese tema.

"La verdad es que no, no hay nada de eso. Ellos en sus escuelas, me tienen prohibido que hable de ellos, me dijeron que no quieren saber nada", dijo.

Aracely Arámbula se solidariza con Alicia Villarreal ante la controversia con Cruz Martínez por supuesta violencia familiar.uD83EuDD1DuD83DuDE22#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ uD83DuDCF2uD83DuDCBB pic.twitter.com/93mC0ApTWU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 20, 2025

¿Quiénes son los hijos de Luis Miguel?

A lo largo de su carrera, Luis Miguel ha tenido la dicha de convertirse en papá en tres ocasiones. La primera con el nacimiento de Michelle Salas, producto de su relación con Stephanie Salas. Más tarde dio vida a Miguel y Daniel Gallego con la actriz, Aracely Arámbula.

