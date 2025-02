Briggitte Bozzo se somete a dolorosa cirugía estética de luxación de costillas

A través de redes sociales son muchas las famosas que comparten sus experiencias cotidianas con sus seguidores y una de las figuras más activas en plataformas como Instagram es Briggitte Bozzo, quien usa su perfil para conectarse con sus fans de una manera menos formal y más auténtica. En esta ocasión, la actriz sorprendió al público al confirmar que decidió regresar al quirófano para realizarse varias cirugías estéticas.

De acuerdo con lo compartido por la exparticipante de "La Casa de los Famosos México", la intervención incluyó una reducción de busto, una lipoescultura vaser 360, una luxación de costillas y una mastopexia de reducción con implante. Así mismo, Bozzo explicó que la decisión de someterse a la cirugía no solo respondía a un deseo estético, sino también a consideraciones de salud ya que la talla de su busto le causaba molestias físicas, especialmente en la espalda, debido a su estatura.

Me van a quitar bubis porque ya saben que no puedo tener tantas por lo de mi espalda y mi estatura y pues me van a arreglar otras cosas que no me hicieron bien en la anterior cirugía [...] Esto es para sentirme mejor y, a parte, también es por salud [...] Las chiquitas como yo que tienen mucho busto sufrimos de este tipo de cosas, declaró el pasado 17 de febrero.