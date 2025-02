Aseguran que Nodal no estará en Premios Lo Nuestro para no ver a Belinda: “habría sido sugerencia de su suegro”

Esta noche se llevarán a cabo los galardones de Premio Lo Nuestro, en donde se reconoce a lo mejor de la música latina, en donde estarán presentes grandes figuras de nuestro país, entre ellas Belinda y Ángela Aguilar y aunque muchos esperaban ser testigos del reencuentro de la intérprete de “Cactus” con su ex Nodal, todo parece indicar que esto no pasará.

Y es que, pese a que Belinda y Ángela Aguilar están nominadas en una misma terna y compiten por el premio a “Mejor combinación femenina”, medios aseguran que la hija de Pepe Aguilar pidió no encontrarse con la ex prometida de su ahora esposo, por lo que estuvieron en días diferentes en los ensayos generales, sin embargo, ahora se rumora que Nodal no acompañara a su mujer esta noche en Premios Lo Nuestro.

¿Nodal no va a Premios Lo Nuestro para no ver a Belinda?

La tarde de este jueves 20 de febrero, la periodista Mandy Fridmann quien se encuentra desde el lugar en donde se llevarán a cabo los Premio Lo Nuestro, reveló en exclusiva para el programa de Javier Ceriani que Christian Nodal esta noche no llegará del brazo de su esposa Ángela Aguilar por recomendación de su suegro Pepe Aguilar.

“Estoy escondida y acabo de escuchar lo que solamente en exclusiva vas a tener en el show, Christian Nodal no va esta noche a los premios (Lo Nuestro) no acompaña a Ángela a los premios, no va a pasar por la alfombra y ni siquiera va estar en el camerino, ¡confirmado!...”, dijo Mandy Fridmann

Y es que, de acuerdo con la periodista, el intérprete de “Por mujeres como tu”, habría hecho esta sugerencia a Nodal, pues, no quiere que su hija pase un mal momento con el encuentro y con la prensa presente, por lo que reveló que al preguntarle por su esposo dirán que el sonorense se quedó grabando música.

“Esto habría sido una sugerencia, sugerencia de su suegro Pepe Aguilar… que no quiere que su hija pase un mal momento por que vio a Belinda, y yo vi a Belinda está (hecha) una muñeca, pero muñeca, y le sugirieron que mejor se quedara grabando música, esa va a ser la excusa que él vino a Miami a grabar música”

Además Fridmann reveló que el equipo de Premios Lo Nuestro están haciendo todo lo posible para que ni Belinda ni Ángela Aguilar se encuentren durante el evento: “Estarían haciendo un operativo para que ni siquiera se puedan cruzar Belinda y Ángela, que ya no se cruzaron en el ensayo general, pero para que no se crucen durante la premiación”, dijo.

Belinda y Ángela cantarán en Premios lo Nuestro

Premios Lo Nuestro 2025 reúne a grandes exponentes de la música latina, con artistas como Becky G, Carín León, Shakira y Myke Towers encabezando la lista de nominados. Entre ellos, Ángela Aguilar y Belinda quienes como lo mencionamos en los párrafos anteriores, competirán directamente en la categoría de Mejor Combinación Femenina, lo que ya generaba expectativas sobre su interacción durante la gala.

El evento también contará con presentaciones en vivo, donde Aguilar interpretará "Bala Perdida" junto a Arthur Hanlon, además de un homenaje especial a Paquita la del Barrio con su padre y su hermano, Pepe y Leonardo Aguilar. Belinda, por su parte, subirá al escenario con Tito Doble P para cantar "La Cuadrada".

