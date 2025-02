"No pregunta por ella": Niñera de José Julián revela que el niño no extraña a su madre Imelda Garza Tuñón

En medio de la intensa batalla legal entre Maribel Guardia y nuera Imelda Garza Tuñon, ha salido a la luz el testimonio de Raquel, exniñera del pequeño José Julián, quien dio nuevos detalles sobre cómo era la relación entre la viuda de Julián Figeroa con su hijo según lo vio mientras cuido al niño hasta hace unos meses.

En entrevista para el periodista de espectáculos Javier Ceriani, la niñera quien fue la encargada de cuidar y criar a José Julián desde bebé, aseguró que el niño no extrañaría a su madre debido a que ya estaba acostumbrado a su ausencia, por lo que ya ni siquiera preguntaba por ella.

"Era mi trabajo cuidarlo y enseñarle a caminar cuando era un bebé, muchas cosas, me daba cuenta de miles de cosas. Imelda dice que todo el tiempo el niño pregunta por ella, el niño si no llega a ver a su mamá en el día, él no pregunta. Él ya se acostumbró a las nanas y no pregunta. Algo fuerte porque el niño, si no se topa con su mamá, no pregunta por ella, está acostumbrado", reveló la niñera.