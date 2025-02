Estrella de la comedia que brilló en “¡Cachún cachún ra ra!” y ahora vende flautas para vivir

Aunque durante un largo tiempo su carrera gozó de gran éxito y disfrutaron de la fama, algunos actores y actrices habrían dejado atrás los reflectores buscando nuevas alternativas que les ayuden a salir adelante. Este es el caso de Pepe Magaña, famoso por su participación en el programa “¡Cachún Cachún ra ra!”, quien recientemente se volvió viral en redes sociales al promocionar su negocio en el que vende flautas y chilaquiles.

El actor, de 65 años de edad, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que anuncia su incursión a la industria gastronómica con un local en el que vende flautas y chilaquiles. El establecimiento lleva por nombre “¡Cachún Cachún ra ra!” en honor al programa que impulsó su carrera en la televisión y en el que dio vida al personaje del Profesor Villafuerte; además, indicó que se ubica entre Lago Trasimeno y Lago Mayor, en la colonia Peralitos, de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Los comentarios no se hicieron esperar y fanáticos de inmediato recordaron a Pepe Magaña por su talento ante las cámaras, por lo que pidieron apoyar su negocio y otros hablaron de su experiencia: "¡Me gustan mucho!", "El mejor de los éxitos", "El mayor éxito, don Pepe", "Grande, lo he visto en obras de teatro y es un genio. No dudo en esto le irá increíble", "Dios le bendiga, Pepe Magaña. Éxito" y "¡Un ejemplo a seguir! Éxito, Pepe".

El negocio con el que Pepe Magaña emprendió

Pepe Magaña comenzó sus negocios de comida durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19, en aquel momento se asoció con su hija, Ana Paulina Magaña, de 25 años de edad, y vendían marquesitas. En entrevista para el programa “Venga la Alegría”, el actor señaló que realizaban envíos a domicilio en bicicleta y que habían optado por este establecimiento como una alternativa ante el cierre de teatros por la crisis sanitaria.

“Yo tengo 42 años de actor, pero como sabrás no hay teatro, no hay shows… no hay fecha de regreso, una pausa complicada, una pausa donde no hay dinero… Yo tengo que salir adelante porque tengo una hija, hago entregas a domicilio, preparo las marquesitas, las crepas, barremos, trapeamos, usamos cloro hago de todo (…) Yo aprendí a hacer esto hace un año porque cuando quieres poner un negocio, debes aprender a hacerlo… te vas haciendo un oficio”, dijo el actor.

La enfermedad incurable de Pepe Magaña

Pepe Magaña habló en entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante para “El minuto que cambió mi destino” de la enfermedad incurable con la que fue diagnosticado. Se trata de algo hereditario que también tenía su madre y tiene su hermana: distrofia muscular progresiva.

De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la distrofia muscular de Duchenne es un trastorno hereditario que empeora rápidamente y “es causada por un gen defectuoso para la distrofina (una proteína en los músculos). A menudo se presenta en personas con familias sin antecedentes conocidos de esta afección”.

Los síntomas suelen presentarse antes de los seis años de edad y puede ocurrir, incluso, desde el período de la lactancia aunque la mayoría de los varones no muestran síntomas en los primeros años de vida. Éstos pueden incluir fatiga, problemas de aprendizaje, discapacidad intelectual y debilidad muscular que comienza en las piernas y pelvis, así como en brazos, cuello y otras zonas del cuerpo con menos gravedad.

