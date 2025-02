Cruz Martínez respondería contra Alicia Villarreal por difamación, señalan supuestos abogados del productor

Alicia Villarreal se presentó este miércoles ante la Fiscalía Especializada en Feminicidio y Delitos Cometidos Contra las Mujeres en Nuevo León para ratificar su denuncia en contra de su aún esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia. Aunque el productor no ha dado declaraciones al respecto, sus supuestos abogados habrían declarado que estaría por responder con una demanda por difamación.

El pasado fin de semana se dio a conocer que la intérprete de "La que baje la guardia" habría presentado una denuncia contra Cruz Martínez luego de que éste presuntamente la agrediera físicamente tras una fuerte discusión en la que le reclamó por un video que compartió en sus redes sociales con su expareja, Arturo Carmona. Ante esto, la cantante habría sido llevada a un hospital donde, señala el programa "Ventaneando", habría señalado a las autoridades que el productor también la habría despojado de objetos personales como su celular y su pasaporte.

En medio de la polémica, Alicia Villarreal se presentó en Michoacán y al final del espectáculo hizo la señal que se usa para pedir ayuda en casos de violencia. Esto incrementó la preocupación entre sus seguidores, quienes no han dudado en mostrarle su apoyo a través de redes sociales donde la cantante se limitó a agradecer por los mensajes de sus fanáticos y otras celebridades que también externaron muestras de cariño.

¿Cruz Martínez respondería con demanda por difamación?

A través del programa "De primera mano", la periodista de espectáculos Addis Tuñón compartió un mensaje de los supuestos abogados de Cruz Martínez en el que señalaban que el productor podría responder a la denuncia de Alicia Villarreal con una demanda por difamación. Algo a lo que el integrante de Kumbia Kings tampoco ha dado declaraciones, todo en medio de los rumores de que habría viajado a Estados Unidos.

“He tratado de comunicarme con Cruz Martínez, investigando logré dar con los representantes legales de la contraparte, es decir, de Cruz Martínez (…) Según el bufete que representará legalmente a Cruz Martínez en este proceso me escribió: ‘Se encuentra asesorado por mi equipo legal debido a la evidente difamación que se está llevando en su contra, es inaceptable que se utilice una plataforma de influencia y alcance mediático para promover una campaña basada en controversia, en mentira total, sin considerar la responsabilidad ética que conlleva tener una voz pública, sin medir las consecuencias ni el impacto en terceros, incluidos los hijos en común. Es un acto irresponsable, reprobable’”, dijo Tuñón.

Cruz Martínez reaparece en redes tras demanda de Alicia Villarreal

Aunque el productor no ha dado declaraciones sobre las acusaciones en su contra, en redes sociales reapareció replicando en sus historias de Instagram un mensaje compartido por Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal: "No te hicieron brujería, pero no respetas tu propia energía y sigues permitiendo que personas que están desalineadas a ti entren a tu espacio íntimo y sagrado".

Mientras tanto, la hija que la cantante tuvo con Arturo Carmona ha compartido fotografías junto a sus hermanos, los hijos que la artista tuvo con Cruz Martínez, demostrando la gran unión que existe entre ellos en medio del difícil momento que enfrenta. Esto junto al mensaje: "El regalo más grande que nos dieron nuestros padres fue el uno al otro".

Melenie Carmona comparte foto junto a sus hermanos en medio del conflicto que enfrentan sus padres. Foto: IG @meleniecarmona

Sigue leyendo:

BLACKPINK anuncia su gira mundial, fechas y países que visitarán, ¿vendrán a México?

Preocupa salud de César Bono, confirma que perdió la movilidad de su mano izquierda