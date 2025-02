Cecilia Galliano revela que sufre del "Síndrome del nido vacío" y habla sobre su nueva relación sentimental

Recientemente la famosa actriz y modelo Cecilia Galliano ofreció una entrevista para las cámaras del programa de espectáculos "¡Cuéntamelo ya!", en donde se sincero al revelar que sufre del "Síndrome del nido vacío", una respuesta emocional que suele darse en algunas madres cuando sus hijos dejan su hogar.

Según comentó, en un inicio llegó a pensar que ese tipo de cosas no le iban a afectar, pues siempre ha sido una mujer muy liberal, ya que incluso ella se fue de casa cuando tenía 16 años, sin embargo, con la partida de sus hijos Santi y Vale comenzó a sentirse sola, por lo que decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

"Soy una mujer muy liberal, pero ahora sentí muy raro porque no esperaba que Santi se fuera tan temprano, y ahora cuando Vale me dijo 'Me voy', sin Santi y sin Vale me quedé así como con la casa y dije 'Tengo que conseguirme un novio'.", declaró.