Arturo Carmona reacciona al pleito entre su ex Alicia Villarreal y Cruz Martínez: "Aquí estoy, lo que necesites"

La demanda que interpuso Alicia Villarreal contra su todavía esposo, el productor musical, Cruz Martínez, sigue generando distintas reacciones en la industria del espectáculo. Ahora se viralizaron unas declaraciones de Arturo Carmona, exesposo de la cantante, quien fue cuestionado sobre el escándalo que roba todas las portadas.

Desde hace unos meses te informamos que Alicia Villarreal y Cruz Martínez iniciaron su proceso de separación después de que saliera a la luz una infidelidad por parte de él. En las últimas horas el divorcio ha estado en boca de todos tras salir a la luz que Cruz Martínez agredió físicamente a Alicia Villarreal.

De acuerdo con distintos reportes, Alicia Villarreal estuvo hospitalizada tras ser agredida físicamente por su esposo, Cruz Martínez. En un concierto ofrecido la cantante de "Te aprovechas" hizo la "señal de auxilio" y posteriormente interpuso una demanda contra el padre de sus dos hijos. Hasta el momento el productor musical no se ha pronunciado al respecto.

El pasado 14 de febrero, Arturo Carmona, expareja de Alicia Villarreal, fue cuestionado sobre la separación de la cantante del creador de "Kumbia Kings", Cruz Martínez. El actor aseguró que no se podía meter pues era un tema que ellos tenían que solucionar.

"Son temas muy de ellos, estoy aquí, pero no puedo meterme a opinar, no puedo meterme a dar mi punto de vista en algo que no me corresponde", dijo ante las cámaras del "programa Hoy".