Alejandra Capetillo da detalles sobre su intensa despedida de soltera que le cobró factura un día después

El 2025 se perfila como un año ideal para casarse, por lo que figuras en el mundo del espectáculo, como Alejandra Capetillo, se encuentran afinando los últimos detalles para este día tan esperado. Es así como la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo ha usado su cuenta de Instagram para compartir cada uno de los detalles, y en esta ocasión contó cómo celebró su despedida de soltera a tan solo tres meses de su boda con Nader Shoueiry.

De acuerdo con lo compartido por Alejandra, este magno evento tuvo lugar en Madrid, donde vive actualmente y estuvo lleno de sorpresas, pues según relató la despedida fue organizada por tres de sus mejores amigos, quienes idearon un plan secreto tras un comentario casual de la futura novia sobre no haber tenido una despedida de soltera.

Fue así como en un tono divertido, la influencer relató cómo, después de un día normal, de repente se encontró con sus amigos disfrazados de capitanes enmascarados, listos para llevarla a una serie de lugares significativos que marcaron los momentos especiales de su vida.

Alejandra Capetillo sufre los estragos de su despedida de soltera

Por medio de sus historias de Instagram, la famosa dijo que su despedida de soltera fue más que una simple fiesta ya que el evento consistió en un recorrido gastronómico por diversos restaurantes de Madrid, cada uno representando un país y, por lo tanto, un capítulo importante de su vida y su relación con Nader. La joven explicó que los lugares elegidos no solo tenían un valor simbólico para ella, sino que también representaban momentos claves de su historia personal y de pareja.

Con su boda acercándose rápidamente, Alejandra y Nader continúan disfrutando de su relación, mientras se preparan para la gran celebración que será su matrimonio.

Fotografía: Instagram/@alecapetilloga

La despedida de soltera constaba de lo siguiente: básicamente ir alrededor del mundo, restaurantes que fueran como países, por ejemplo, un restaurante mexicano, porque soy mexicana. Otro restaurante que fuera de Inglaterra, porque ahí pasé un año importante en mi vida... Después, un restaurante de África, porque ahí nos queremos ir Nader y yo de luna de miel, dijo.

A pesar de que la influencer se mostró encantada con la idea de sus amigos, no todo fue tan sencillo como parecía ya que durante la fiesta, Alejandra tuvo que enfrentarse a algunas dificultades, sobre todo en lo que respeta a su tolerancia al alcohol. La joven, quien no suele beber, se vio obligada a participar en la celebración y a ceder ante la insistencia de sus amigos, quienes no le dieron opción de abandonar la festividad.

Y como era de esperarse, al día siguiente Alejandra sufrió una de las consecuencias más comunes de las fiestas: la famosa “cruda” o resaca. Pero después de un día completo de descanso se recuperó, aunque el lunes, cuando ya tenía que regresar a sus compromisos laborales su salud se resintió debido a la gran celebración.

Yo no tomo… mi cuerpo no está acostumbrado al alcohol... Esa noche no tenía opción [...] Sí le tengo que dar los puntos a mis amigos de que: 'Esto solo se vive una vez'. Entonces, despedida de soltera, listo. Al otro día, la fabulosa cruda que todo el mundo conoce... El domingo fue todo el día descansar perfecto y el lunes yo tenía que trabajar. Estuve de arriba abajo... llego a mi casa en la noche y ahí es cuando caigo con la fiebre, dijo en sus historias.

Todo parece indicar que el futuro les depara grandes momentos, y sus seguidores están ansiosos por ver cómo continúa esta historia de amor tan especial.

Fotografía: Instagram/@alecapetilloga

¿Cuál es la historia de amor entre Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry?

Alejandra y Nader se conocieron en 2021, cuando la joven influencer vivía en Madrid, España, donde pasó una temporada por motivos personales y profesionales. Nader es un hombre de origen libanés, con una carrera y vida en la que también ha estado involucrado en los círculos sociales y empresariales internacionales; aunque ambos pertenecen a contextos culturales muy diferentes, su conexión fue inmediata.

Desde el inicio, la relación entre Alejandra y Nader fue discreta, pero el amor entre ellos se fue fortaleciendo con el tiempo. La pareja disfrutó de su tiempo juntos en Madrid, haciendo actividades cotidianas, pero también viajando y conociendo más sobre sus respectivos orígenes y culturas. Esta diferencia cultural fue uno de los aspectos que hizo más enriquecedora su relación, pues cada uno aprendió del otro mientras compartían sus tradiciones y costumbres familiares. El enlace promete ser una celebración única, llena de tradiciones de ambos países y será un día especial tanto para la pareja como para sus seres queridos.

Fotografía: Instagram/@alecapetilloga

La boda de la pareja se celebrará el 24 de mayo en la Ciudad de México y mientras tanto, la despedida de soltera de Alejandra Capetillo no solo fue un evento lleno de diversión y emociones, sino que también marcó el inicio de una nueva etapa en su vida ya que a tan solo unos meses de su boda, la influencer y su prometido se encuentran más felices que nunca y con grandes planes para su futuro. Por ahora, Alejandra sigue compartiendo su vida con sus seguidores, quienes no dejan de apoyar su camino hacia este nuevo capítulo lleno de amor, compromiso y sueños cumplidos.