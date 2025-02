Shakira regresa a los escenarios y presentó los 10 mandamientos de una “loba” con indirecta a Clara Chía

Fue el pasado fin de semana que la cantante Shakira anunció a través de sus redes sociales que no podría presentarse el 16 de febrero en Lima, Perú debido a un cuadro abdominal, lo que le impedía reunirse con su público esa noche, sin embargo, la noche de anoche, la colombiana regresó a los escenarios para llenar de música a sus fanáticos peruanos.

Afortunadamente, Shakira pudo recuperarse y su equipo anunció que el concierto de este 17 de febrero se llevaría a cabo con total normalidad, por lo que miles de fanáticos se dieron cita esa noche, además dieron a conocer que el show que estaba previsto para el 16 de febrero se reagenda para el 16 de noviembre por lo que las entradas siguen siendo válidas.

La gira de Shakira ha sido un evento largamente esperado, pero no estuvo exenta de dificultades. Antes de su presentación en Lima, la artista tuvo que ser hospitalizada debido a un cuadro de gastritis, lo que puso en duda su participación en el show. Sin embargo, con la determinación que la caracteriza, logró recuperarse y cumplir con su cita en el escenario.

“14 años sin verlos. Esto es un sueño. Gracias a todos por los mensajes de cariño del día de ayer, por la fuerza que me han dado. Por ustedes, estoy aquí hoy. Gracias por apoyarme siempre, en las buenas y en las no tan buenas. Los quiero mucho. No hay mejor reencuentro que una loba con su manada”, expresó la colombiana al dirigirse a su público en Lima.