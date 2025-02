Wendy Guevara debuta como conductora en programa junto a Adamari López

"La Casa de los Famosos México" impulsó la ya exitosa carrera que tenía Wendy Guevara como creadora de contenido y la llevó directo a la televisión con importantes proyectos, desde entonces los triunfos para la integrante de "Las Perdidas" no se detuvieron y ahora debutará como conductora junto a Adamari López. La noticia se confirmó a través de redes sociales, donde se publicó un video con la reacción de quienes serán compañeras de escena de la influencer.

Wendy Guevara saltó a la fama como personalidad de redes sociales gracias a un video publicado en Facebook por Paola Suárez en el que entre risas y juegos bromeaban con haberse perdido en un cerro tras ser "abandonadas" por un grupo de hombres. Su sentido del humor, carisma y autenticidad de inmediato las colocó en el gusto de los internautas que les dieron el sobrenombre de "Las Perdidas". Desde entonces, al famoso grupo se han sumado sus amigas Karina Torres, Kimberly Irene y Evelyn "La mamita" Hernández.

Wendy Guevara debuta como conductora junto a Adamari López

A casi dos años de su arrollador éxito en "La Casa de los Famosos México", Wendy Guevara sigue sumando éxitos y en medio del lanzamiento de su perfume Priveé se dio a conocer que será la sexta integrante del programa "Desiguales" de la cadena Univisión en el que compartirá cámara con la doctora Nancy Álvarez, Amara "La Negra", Migbelis Unanue Castellanos, Adamari López y Karina Banda.

“Se los agradezco por la oportunidad. Yo sé que nos vamos a llevar super bien porque cuando vine nos llevamos super lindo”, dijo Guevara durante su presentación como conductora en el programa. A través de una transmisión en vivo la influencer se mostró emocionada y feliz por el nuevo proyecto: “Las chicas tienen una vibra hermosa, son divinas, me encanta que voy a estar conviviendo diario con ellas”.

Wendy Guevara se muda a Miami y renuncia a su exclusividad

El programa "Desigual" sería el proyecto por el que Wendy Guevara habría decidido dejar la casa que compartía en la Ciudad de México con Nicola Porcella y Agustín Fernández para mudarse a Miami, Florida. Aunque la youtuber se negaba a dar detalles al respecto, internautas han recordado las declaraciones de la originaria de León, Guanajuato, en las que aclaraba que aún mantendría cercanía con el conductor de "Hoy", pero ya no vivirían juntos.

A esto se suma la decisión de Guevara de renunciar a la exclusividad que tenía con la televisora de San Ángel con quien, puntualizó, su relación había concluido en buenos términos: "Yo estoy bien con la televisora, quedamos súper bien, pero a mí se me vencía mi exclusividad hasta septiembre del otro año, pero Joel y yo platicamos, porque me han buscado de muchas plataformas muy importantes (…) Vimos lo que me conviene y así todo. Quedé súper bien con los jefes, súper lindos y voy a estar yendo cuando me inviten”.

