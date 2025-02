¿Qué pasará con la herencia de Paquita la del Barrio y de cuánto era su fortuna?

Paquita la del Barrio dejó este mundo este 17 de febrero a los 77 años. Tras su muerte han surgido una serie de dudas y preguntas, desde qué pasará con el funeral, hasta lo que pasará con toda la fortuna y los vienes que tenía la 'Guerrillera de los Boleros'. En esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que pasará con la herencia que dejó la leyenda mexicana. Se tiene que recordar que tuvo una larga trayectoria arriba del escenario.

Ahora, después de confirmarse la partida de la 'Reina del Pueblo', los fans de Paquita tienen la duda de lo que ocurrirá con su fortuna y con todo el patrimonio que dejó la cantante veracruzana. Se tiene que recordar que Francisca Viveros tenía tres hijos, Miguel Gerardo, Marta Elena y Javier Gerardo.

Lo primero que vamos a revelar es la fortuna que tenía la 'Guerrillera de los Boleros'. De acuerdo con el portal especializado en las fortunas de los famosos, Celebrity Net Worth, Paquita la del Barrio tenía un patrimonio de 10 millones de dólares, es decir, más de 200 millones de pesos. Esta cantidad tiene que ver con propiedades, negocios y el dinero que pudiera tener en sus cuentas bancarias.

Paquita la del Barrio dejó un legado en la música imborrable después de sus 5 décadas como cantante (Archivo)

¿Qué pasará con la herencia de Paquita la del Barrio?

Si bien es cierto que todavía no sabe nada sobre el testamento, se pueden recordar las palabras que dijo la propia Francisca en agosto 2023. La cantante expresó durante una rueda de prensa que no tenía pensado dejarle nada a sus hijos, pero también había explicado que no había hecho ningún testamento porque no quería. Paquita expresó que no tenía dinero que heredarle a sus hijos.

"No lo he hecho porque no quiero (el testamento). Si tuviera dinero, me lo gastaría en vida y no les dejaría nada.... pero no tengo dinero", expresó a los medios de comunicación que estaban presentes en la conferencia de prensa del ya lejano agosto del 2023.

Ahora, tras la muerte de la Reina del Pueblo, queda esperar a que se realice el funeral de la leyenda de la música mexicana para después comenzar a ver todos los temas legales de lo que dejó la cantante. Se tiene que recordar que además de su exitosa carrera en la música, Paquita incursionó en el mundo de los negocios al adquirir un bar en la Ciudad de México, Casa Paquita, mismo que cerró hace algunos años. Eso sí, los fans pueden visitarlo, ya que todavía se conserva en buen estado la fachada.

Sigue leyendo:

Así lucía Paquita la del Barrio cuando era joven; FOTOS a sus 30 años

Muere Yolanda Montes "Tongolele" a los 93 años de edad