Paquita la del Barrio tuvo "la muerte de los justos"; se fue a dormir y ya no despertó, revela su mánager

Francisca Viveros Barradas conocida popular y artísticamente como Paquita la del Barrio tuvo la llamada "muerte de los justos", pues de acuerdo con una breve entrevista que dio su mánager y sobrino Francisco Torres, para el programa matutino Venga la Alegría, la intérprete de 77 años se fue a dormir anoche y esta mañana ya no despertó.

De acuerdo con las recientes declaraciones, su tía no tuvo complicaciones graves de salud esta semana, por lo que su muerte fue muy repentina, incluso hace tres días hablaron de retomar compromisos laborales y empezaban a planear un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La muerte de Paquita fue anunciada esta mañana a través de sus redes sociales, donde se informó que la intérprete de "Rata de dos patas" perdió la vida este lunes 17 de febrero de 2025, por lo que pedían a medios de comunicación y al púbico privacidad y comprensión ante los difíciles momentos de duelo que estaba enfrentando su familia.

“Estaba muy estable, en la semana estuvimos hablando en distintas ocasiones de que teníamos hacer el Auditorio Nacional, pero hoy en la mañana nos dieron la sorpresa de que no despertaba, llegó la ambulancia y dijeron que ya no había nada más qué hacer”, dijo Francisco Torres mánager de Paquita para Venga la Alegría.

Paquita la del Barrio murió de un infarto fulminante

"Paquito" Torres, su mánager confirmó que su tía perdió la vida a causa de un infarto fulminante cuando dormía, según lo mencionado para el programa Hoy, Paquita se fue a dormir anoche sin malestares a excepción de que ya no podía caminar, la llevaron a su habitación dentro de su casa en el estado de Veracruz, pero al siguiente día cuando la buscaron para despertarla se percataron de que no reaccionaba.

Al intentar reanimarla, las personas que vivían con ella se dieron cuenta que no volvía en sí, por lo que llamaron a una ambulancia para verificar lo que sucedía; cuando llegaron los paramédicos solo fue para informarles que Paquita la del Barrio ya no tenía signos vitales y ya no había nada qué hacer por su vida.

