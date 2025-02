Niño Prodigio predijo la muerte de Paquita la del Barrio; hoy la despide con emotivo mensaje, "tu esencia permanecerá" | VIDEO

Paquita la del Barrio, la icónica cantante mexicana que nos dejó grandes éxitos como "Rata de dos patas" y "Tres veces te engañé", murió este lunes 17 de febrero de 2025; según su mánager, Paco Torres, la famosa perdió la vida mientras dormía y cuando la ambulancia llegó se le informó a la familia que ya no se podía hacer nada por ella. Luego de confirmarse y compartirse la noticia, los familiares pidieron privacidad en este difícil momento; mientras tanto, fans y amigos se despiden.

Uno de los mensajes difundidos en redes sociales que más revuelo causó fue el del Niño Prodigio, ya que el psíquico recordó que hace no mucho en una lectura de cartas que le dio a Paquita la del Barrio, le habló sobre los cuidados que tenía que comenzar a tener en su salud o de lo contrario la muerte la alcanzaría. Esta predicción de Víctor Florencio, nombre real del experto en tarot, se cumplió y estuvo acertada hasta en los pequeños detalles.

Pues durante su predicción el Niño Prodigio le advertía a Francisca Viveros Barradas, nombre real de la cantante, que tenía que cuidarse del corazón, mientras que los detalles que compartió su mánager hace unas horas, revelaron que la causa de muerte de la oriunda de Veracruz fue por un infarto fulminante, es decir, un fallo en el corazón luego de que este órgano dejara de recibir la suficiente sangre para continuar latiendo.

Al recordar cómo predijo que la mexicana partiría, el psíquico también aprovechó para mandar un emotivo mensaje en el que se despidió de la intérprete, a quien recordó con hermosas palabras asegurándole que su "esencia permanecerá" para toda la vida gracias a cada una de las canciones que en vida dejó. Así se despidió de la celebridad que falleció a la edad de 77 años de edad.

"En algún momento hablé de que le prestaras atención a tu salud, con la misma dedicación que le entregabas a tu arte. Aunque hoy ya no estés entre nosotros, tu legado es eterno y tu esencia permanecerá en cada acorde que cantaste", escribió este lunes para acompañar un video donde adelantó su predicción.

Niño Prodigio predijo la muerte de Paquita la del Barrio: "no la sentí bien"

Horas después del fallecimiento de Paquita la del Barrio, el Niño Prodigio reapareció en redes sociales con un mensaje para despedir a la cantante y además para recordar que él predijo hace un par de años que la intérprete presentaría problemas de salud que si no atendía, no tendría el tiempo suficiente para seguir contando cada uno de sus éxitos en vida. Según dijo en su revelación, sus afecciones estarían relacionadas a los problemas del corazón y este 17 de febrero falleció a causa de un infarto fulminante.

"La salud, tienes que cuidarte, especialmente tu corazón. Así que yo, Paquita, usted, toda esa grasa y esas cosas no me las coma en este año y se me cuida más para que lo pueda contar", fue su predicción.

Cabe destacar que este no fue el único mensaje que el Niño Prodigio tuvo en su momento para la intérprete de "Me saludas a la tuya", ya que el psíquico también le advirtió sobre una traición: "El año pasado cuando la vi no la sentí bien, su vibración, fue a Paquita la del Barrio. Todo lo que tiene que ver con negocios, con cosas que hace, todo le sale fluido; le sale la carta de la abundancia. Paquita, pero mucho cuidado porque alguien de tu entera confianza y muy cerca de ti, te puede traicionar", dijo entonces.

Al recordar este momento, el psíquico también envió un mensaje para despedir a la intérprete: "fuiste una mujer única, un ícono de la música mexicana que dejó una huella imborrable en todos nosotros. Tu voz, tan poderosa y llena de sentimiento, siempre fue un refugio para quienes te escuchamos y un emblema de la fortaleza femenina", escribió no sin antes añadir, "que el cielo te reciba con la misma calidez que ofreciste en vida. Gracias por tanto, Paquita. Te llevo en el alma, siempre".

