Wendy Guevara revela las razones por las que le gustaría convertirse en madre de un bebé

Wendy Guevara en repetidos momentos ha declarado públicamente qué le gustaría formar una familia y convertirse en madre, aunque sus palabras han sido criticadas por miles de personas, a la famosa creadora de contenido parece no importarle y está firme en su decisión

La famosa reconoció que, aunque tener un hijo requiere una mayor responsabilidad, a ella si le gustaría tener un bebé en el futuro y compartió sus motivos en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en donde además habló de su vida privada y su trabajo en redes sociales y televisión.

La originaria del Coecillo en León, Guanajuato fue muy puntual en atender una pregunta que le hizo Gustavo Adolfo infante, aunque en redes sociales también se habló de la manera en la que se abordó el tema y mencionaron que Wendy Guevara respondió de la mejor forma y con la honestidad que la caracteriza.

Wendy Guevara confesó que ha pensado en tener un hijo y qué es lo más probable es que sea a través de inseminación artificial, ya que al ser una chica trans todavía conserva su órgano reproductor masculino, pero mencionó que no le gustan las mujeres, por lo que optaría por otros medios

“Si quiero un bebé y digo pues sabes qué porque no nomás es quiero un hijo y ya, no, un hijo es una responsabilidad muy grande entonces, yo sé que yo puedo tener por mi parte del órgano reproductor masculino, pero la verdad estaría muy difícil para mí porque no me gustan las chicas, pero hay diferentes formas como inseminación”, dice Wendy Guevara sobre la posibilidad de tener un hijo.