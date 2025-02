Wendy Guevara habla sobre Trump y el "solo hay dos géneros" tras confirmar que se irá a vivir a Miami

Wendy Guevara fue la invitada de lujo a 'El minuto que cambió mi destino' donde habló de muchos temas personales, pero también de algunos detalles que marcarán su futuro. Además de mencionar el abuso sexual que vivió de pequeña, la influencer dejó claro que se va a vivir a Estados Unidos y lo que piensa sobre las polémicas declaraciones de Donald Trump sobre los géneros y que solo existen hombres y mujeres.

Durante la charla, Gustavo Adolfo Infante mencionó la partida de Wendy para Miami donde comenzará nuevos proyectos. Gracias a su partida, el periodista de espectáculos no podía evitar el tema sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos contra la comunidad LGBTQ+. La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México confirmó que sentía un poco de miedo, ya que ese tipo de mensajes puede provocar muchas reacciones en toda la sociedad.

"Ya estoy con un pie en Miami... La verdad si me saca mucho de onda, a mí y a muchos de la comunidad LGBTQ+. Yo desde pequeña sé que América es libertad, entonces yo creo que si nos están como comprimiendo un poquito, mucho y la verdad si me da miedecito andar por allá, ¡eh!", comenzó Wendy el tema.

José Eduardo revela los motivos por los que la familia Derbez no estuvo presente en el bautizo de Tessa

Wendy asegura que tiene miedo de irse para Estados Unidos (IG: elminutotv)

Wendy confirma que se va a trabajar a Miami, pero no da detalles

Como buena mexicana, la influencer teme por muchos de sus familiares y amigos que viven en Estados Unidos, ya que algunos de ellos no cuentan con documentos. Sobre el tema migratorio, Guevara espera que todo vuelva a la normalidad pronto, por el bien de los migrantes y sus familias.

"Yo tengo familia, tengo familia que no tiene papeles o que vive allá en Estados Unidos. Yo creo que todos aquí en este país tenemos gente que amamos allá y pues sí te preocupas. Entonces está fuerte eso. Ojalá que se mejore y que regresemos a la normalidad", dijo Wendy.

Sobre su partida a Florida, la amiga de Nicola confirmó que se va por trabajo, pero no dio muchos detalles, ya que no lo tiene permitido por el momento. Solo confirmó que se va para comenzar a trabajar en la televisión en Estados Unidos. Wendy no quiso revelar si será como conductora o si estará como barrendera.

"Me voy a trabajar Gustavo. Me voy allá a dejarlo todo, claro que sí. Me voy a trabajar a chambear. (...) Por allá creo que voy a andar en un programita. No me han dejado decir mucho, pero voy a andar por allá. Entonces a lo que me ponga... a barrer o a lo que sea" expresó la influencer.

