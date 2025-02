Mikey Madison le arrebata el BAFTA a Karla Sofía Gascón; se lleva el premio como Mejor actriz principal

La polémica que rodea a la cinta "Emilia Pérez" se hizo más fuerte por las declaraciones de su protagonista, Karla Sofía Gascón, de quien internautas retomaron algunos mensajes ofensivos publicados en X, antes Twitter, hace algunos años por la actriz. Ante la controversia habría decidido retirarse del ojo público y esto incluiría las importantes galas en las que tanto ella como el narco-musical destacan en las nominaciones, tal y como ocurrió este domingo con los Premios BAFTA.

La actriz española recibió fuertes críticas por sus explosivas declaraciones y por los mensajes despectivos sobre los musulmanes, George Floyd y la diversidad en los Premios de la Academia, algo por lo que expresó sentirse arrepentida asegurando que su forma de pensar había cambiado con el tiempo. Esto sucede en medio de la controversia que rodea a "Emilia Pérez", cinta que no fue bien recibida por el público mexicano debido a la forma en la que aborda temas como las desapariciones y el narcotráfico a través de un musical.

Karla Sofía Gascón queda fuera de los BAFTA 2025

En días recientes, Karla Sofía Gascón publicó un mensaje en redes sociales con el que hace pública su decisión de retirarse de la promoción de la película, lo que incluye su aparición en importantes ceremonias que son parte de la temporada de premios. Como la de este domingo 16 de febrero en los BAFTA de la Academia Británica de Cine en los que figuraba como una de las nominadas en una de las categorías más importantes.

Karla Sofía Gascón queda fuera de los BAFTA 2025.

"Decidí, por la película, por Jacques, por el elenco, por el increíble equipo que lo merece, por la hermosa aventura que todos vivimos juntos, dejar que el trabajo hable por sí solo, esperando que mi silencio permita que la película sea apreciada por lo que es, una hermosa oda al amor y a la diferencia. Pido disculpas sinceramente a todos los que han resultado heridos en el camino”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Los triunfos de "Emilia Pérez" en los BAFTA 2025

Pese a la polémica, “Emilia Pérez” se colocó como uno de los proyectos con el mayor número de nominaciones y se llevó el galardón a Mejor película de habla no inglesa, superando con eso al largometraje "Aún estoy aquí" de Walter Salles. En esta categoría también competían "All we imagine as light”, "Kneecap" y “The seed of the sacred fig".

Zoe Saldaña también fue reconocida en la categoría Mejor actriz de reparto por su papel en “Emilia Pérez” de una abogada que ayuda a un narcotraficante mexicano a someterse a una cirugía de cambio de género. La actriz logró colocarse por encima deestrella como Jamie Lee Curtis por “The Last Showgirl”; Selena Gómez por “Emilia Pérez”; Ariana Grande por “Wicked”; Felicity Jones por “The Brutalist”, e Isabella Rossellini por “Cónclave.

Sobre la categoría Mejor actriz protagonista, en la que estaba nominada Karla Sofía Gascón, fue la actriz Mikey Madison quien se llevó el galardón por su papel en “Anora”. Ellas competían con figuras como Cynthia Erivo por “Wicked”; Mairanne Jean-Baptiste por “Mi única familia”; Demi Moore por “La sustancia” y Saoirse Ronan por “The Outrun”.

Zoe Saldaña fue reconocida en la categoría Mejor actriz de reparto por su papel en "Emilia Pérez".

