José Eduardo revela los motivos por los que la familia Derbez no estuvo presente en el bautizo de Tessa

El bautizo de Tessa sigue dejando mucho de qué hablar. Después de ver las fotos del evento lleno de lujos y la sorpresa de no contar con la familia Derbez, es momento que el padre de Tessa explicara los motivos por los que no se habían presentado su padre y el resto de sus hermanos. En las fotos sólo aparecieron los familiares de Victoria Ruffo y los amigos más cercanos de José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

En una primera instancia se comenzó a generar una teoría donde se aseguraba que José Eduardo se encontraba distanciado de su familia paterna. Esta teoría fue descartada rápidamente después de escuchar la historia del papá de Tessa y de Aislinn, quien también habló sobre los motivos por los que no pudo estar ninguno de los Derbez presente en el evento religioso de la primogénita de José Eduardo Derbez.

El integrante de 'Miembros al Aire' confirmó que la familia de su padre estaba invitada al evento y posteriormente dejó claro que o hay ningún tipo de distanciamiento. Posteriormente confirmó que el motivo por el que ninguno de los Derbez pudo estar presente en el bautizo de Tessa fue por diversos motivos, algunos por compromisos laborales y otros porque ya tenían un viaje planeado.

"Los invité y estamos bien, de hecho me estoy mensajeando con ellos, nada más que no pudieron venir. Unos por chamba, otros por que tenían un viaje, etc.", expresó José Eduardo a los medios de comunicación, a lo que agregó que no se había planeado el bautizo en una fecha en la que no pudieran asistir los Derbez.