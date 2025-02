¿Cuántos MILLONES tiene The Weeknd a sus 35 años? El afamado cantante supera los 200 millones

The Weeknd está de fiesta. Este 16 de febrero, el cantante canadiense está celebrando su cumpleaños 35 años y lo hace por todo lo alto, pero mientras que el intérprete de 'After Hours' disfruta de su día, es momento de recordar cuántos millones ha generado a lo largo de su exitosa carrera, misma que comenzó en el 2013 cuando lanzó su primer disco, Kiss Land. Ahora, 12 años después, es momento de hacer un recuento de los millones que tiene en patrimonio.

Abel Makkonen Tesfaye, el nombre real de The Weeknd, cuenta con grandes éxitos en la industria de la música, por lo que sus cuentas bancarias no tienen poco dinero. La realidad es que el canadiense cuenta con un patrimonio que supera los 200 millones de dólares. Se tiene que mencionar que además del dinero, el cantante cuenta con múltiples premios, donde se incluyen varios Grammys y algunos récords de reproducciones.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, el canadiense tiene un patrimonio neto que ronda los 300 millones de dólares. Su fortuna la tiene gracias a la venta de su música, otras actividades como la colaboración marcas y algunas propiedades que ha comprado a lo largo de los años. En el portal también se deja claro que The Weeknd es uno de los artistas mejor pagados de la actualidad.

Entre las propiedades que ostenta Abel Makkonen se encuentran: Un penthouse en Beverly Hills que tiene un valor aproximado de 21 millones. Previo a afincarse en LA, The Weeknd vivía en Nueva York, el penthouse de la Gran Manzana lo vendió por 19 millones de dólares. En 2021 pagó 70 millones de dólares por una mansión en Bel Air, por lo que ha ido incrementando el valor de sus propiedades.

The Weeknd es uno de los artistas mejor pagados en la actualidad (IG: theweeknd)

La trayectoria de The Weeknd

Como ya se mencionó, el canadiense es uno de los artistas mejor pagados de la actualidad, pero para llegar a estar en dicha categoría, Abel Makkonen cuenta con seis disco llenos de éxitos donde destacan: Kiss Land (2013), Beauty Behind The Madness (2015), Starboy (2016), After Hours (2020), Dawn FM (2022) y Hurry Up Tomorrow (2025),

Además de su trabajo como cantante, The Weeknd cuenta con una infinidad de premios y reconocimientos en el mundo de la música. En los 12 años de carrera arriba de los escenarios, el intérprete de Blinding Lights ha sido premiado con 4 premiso Grammys, Tres Latin Grammys, 22 Billboard Music Awards, 6 American Music Awards, 9 Juno Awards y fue nominado al Oscar a Mejor Canción Original por 'Earned It', misma que salió en la película 'Fifty Shades of Grey' en el 2015. También fue el encargado del Medio Tiempo del Super Bowl LV.

Sigue leyendo:

La polémica canción que le dedicó El Tri a Donald Trump en concierto en la CDMX

Leonardo Aguilar lanza controversial comentario al revelar si se lleva mal con Christian Nodal