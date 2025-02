¿Qué es el K-Pop? El género musical que le gusta a Fátima Maite, la estudiante mexicana que sufre bullying

"Una persona merece respeto por el simple hecho de existir". Ésta es la principal consigna para pedir justicia por Fátima Maite, una adolescente que tras varios meses de sufrir bullying escolar, fue lanzada desde un segundo piso por sus compañeros, ¿la razón? Ser fan del K-pop y la cultura coreana. El inicidente sucedió en una secundaria ubicada en Iztapalapa y de acuerdo con su padre, la menor ya había alertado a las autoridades escolares sobre el acoso del que era víctima, pero éstas decidieron ignorarlo.

Según lo declarado para una entrevista con Paola Rojas, Fátima sufrió lesiones severas que la mantienen internada e incluso su papá afirmó que existe la posiblidad de que Fátima no vuelva a caminar debido al fuerte golpe que sufrió al ser lanzada al vacío. Lamentablemente, su familia no cuenta con los recursos económicos para costear los gastos médicos, además de no poder pagar la asistencia para emprender acciones legales contra la institución y los menores responsables, quienes aún siguen asistiendo a la escuela.

Ante este hecho tan lamentable, la comunidad k-poper en México se ha posicionado en redes sociales bajo la declaración #JUSTICIAPARAFATIMA, con la que buscan crear una red de apoyo tanto para la joven, como para su familia. Además de ilustraciones pidiendo justicia por su caso, ya hay colectivos que están dispuestos a brindar asesoramiento legal a la familia; así mismo, éste es un llamado de atención para los casos de bullying escolar que son ignorados o simplemente no salen a la luz, pues desde que el K-pop llegó a México, hay quienes son molestados por ser seguidores del género musical.

¿Qué es el K-Pop?

El K-Pop, como lo conocemos hoy, tiene sus raíces en la industria musical surcoreana de las décadas de 1980 y 1990, pues aunque la influencia del pop occidental y los géneros musicales globales como el R&B, el hip-hop y el dance ya estaban presentes en Corea del Sur, fue a finales de los 90 cuando se formalizó la industria del K-Pop tal como la conocemos. En 1992, un grupo llamado Seo Taiji and Boys irrumpió en la escena con su mezcla innovadora de rap, rock y música electrónica, lo que marcó un antes y un después en la historia musical del país.

A partir de esa época, la industria surcoreana experimentó una transformación en la que los grupos comenzaron a fusionar diferentes estilos musicales internacionales con influencias tradicionales coreanas. La creación de empresas de entretenimiento como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, que comenzaron a moldear a los artistas del K-Pop como verdaderos "productos", fue crucial para dar forma al fenómeno.

Con el paso de los años, el K-Pop ha evolucionado y ahora se caracteriza por una producción musical impecable, una integración de géneros como el trap, el dancehall, el rock y el EDM, así como una atención al detalle en las coreografías que convierten cada canción en una verdadera obra de arte visual.

Lo que hace único al K-Pop es su enfoque integral, en el que no solo se considera la música, sino también la imagen, las coreografías, el marketing y la interacción con los fans. Un grupo de K-Pop suele estar compuesto por varios miembros, cada uno con una habilidad o especialidad específica, ya sea como cantante, rapero, bailarín o incluso como líder del grupo, estos artistas son entrenados desde muy jóvenes, muchas veces desde la adolescencia, en escuelas de entretenimiento donde se perfeccionan en diferentes disciplinas.

Un aspecto crucial del K-Pop son los bailes, ya que los grupos son conocidos por sus complejas y sincronizadas coreografías que acompañan a las canciones. Éstas se vuelven virales, convirtiéndose en desafíos de baile en plataformas como TikTok o YouTube, lo que contribuye a la popularidad de los grupos. Además, la estética visual de los videos musicales, que a menudo presentan una mezcla de colores vibrantes, atuendos llamativos y efectos especiales es otro factor clave para atraer a audiencias internacionales.

Pero el K-Pop no se limita solo a la música, ya que las y los artistas deben mantener una imagen cuidadosamente construida, que se refleja en su estilo de moda, su comportamiento en redes sociales y su participación en programas de televisión y otros eventos. De la misma forma, las y los fans, conocidos como “K-Popers”, se sienten profundamente conectados con sus ídolos debido a la transparencia y la cercanía que estos muestran a través de las plataformas digitales.

¿Cómo llegó el K-Pop a México?

La llegada del K-Pop a México no fue un proceso inmediato, sino que fue el resultado de una serie de eventos, especialmente en la última década, que crearon un escenario perfecto para la llegada de esta ola musical, pues a medida que las redes sociales se hicieron más populares, éstas empezaron a mostrar videos musicales de grupos de K-Pop que fueron rápidamente compartidos y comentados por las y los jóvenes mexicanos.

El primer gran hito en la historia del K-Pop en México fue en 2011, cuando el grupo Super Junior realizó un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Aunque el K-Pop ya tenía cierta presencia en el país gracias a la difusión de sus videos en plataformas digitales, este concierto marcó el inicio de una relación más estrecha entre los artistas surcoreanos y su público mexicano. La visibilidad en redes sociales, donde los artistas compartían fragmentos de sus vidas cotidianas, fomentó la sensación de cercanía y accesibilidad.

Fotografía: Instagram/@blackpinkofficial

Poco después, otros grupos como Girls' Generation, EXO, BTS, Blackpink y TWICE comenzaron a realizar giras internacionales que incluían ciudades mexicanas. Estos conciertos fueron históricos, no solo por la calidad musical de los shows, sino por la respuesta masiva de los fans, que mostraron un entusiasmo sin precedentes.

Una de las claves para el éxito del K-Pop en México fue la manera en que la cultura coreana logró conectarse con las y los jóvenes mexicanos ya que las temáticas universales en las canciones, como el amor, la amistad, el desamor y la superación personal, hicieron que las y los fans mexicanos se sintieran identificados con los mensajes que transmitían los grupos de K-Pop.