Muere querida Miss Mundo mientras daba a luz a su segundo bebé, tenía tan sólo 33 años

A través de un emotivo mensaje en redes sociales, se confirmó la muerte de la actriz y modelo Angy Morad, quien con tan sólo 33 años perdió la vida mientras se encontraba a la espera de su segundo hijo. De acuerdo con lo compartido por su mamá, Annie Orfali, Morad tuvo que ser ingresada a cuidados intensivos, pero su salud se deterioró rápidamente, hasta que finalmente falleció.

Según lo compartido por la mamá de la modelo, la causa de su muerte fue el agravamiento de una infección viral, misma que la llevó a ser trasladada a la unidad de cuidados intensivos, sin embargo, la situación siguió agravándose hasta que le diagnosticaron una severa neumonía y algunas otras complicaciones en los pulmones, lo que finalmente la llevó a la muerte. Fue a través de su cuenta de Facebook que Orfali confirmó la triste noticia y pidió oraciones por su alma.

Estar contigo, Angy. Oh Angy cuando estás dando a luz eres un ángel, ahora estás en el cielo, fuiste la más misericordiosa, dejaste este mundo y te fuiste. Que Allah tenga misericordia de ti, que Allah te perdone y te haga una de las personas del paraíso. Me precediste como tu mamá y no tuve suficiente de ti, perdóname porque te extrañaré, escribió Annie Orfali en sus redes sociales.

Por medio de la misma plataforma, Annie Orfali continúa desahogando el profundo dolor que le dejó la pérdida de su querida hija, mientras miles de personas le ofrecen palabras de consuelo y apoyo en este momento tan difícil. Además de esto, en una de sus publicaciones, la mamá de Angy Morad afirmó haber presentido el fatal destino que enfrentaría mientras daba a luz a su segundo hijo, quien hasta el momento no se ha revelado cuál es su estado de salud.

La familia de Angy Morad se ha mostrado devastada ante su prematura muerte, por lo que su esposo también usó sus redes sociales para expresar el estado en el que se encuentra, revelando que no sólo perdió a su esposa, sino también a una compañera de vida con quien planeaba envejecer. Así mismo, dijo estar buscando consuelo en su fe, esperando que en algún momento puedan volver a reunirse.

Le lloro a mi esposa, a mi amante, a mi mimada y a mi compañera de vida, que me dejó con el corazón roto tras su partida y me dejó un vacío interminable, pero me consuelo de que te has convertido en el ojo del misericordioso y de su misericordia. Que Dios tenga misericordia de ti y me reúna en ti en su Paraíso. Pertenecemos a Dios y a él volvemos, escribió el esposo de Angy Morad.