Michelle Salas pide ayuda urgente en redes sociales por terrible decisión que tomó y se arrepiente

Tener tatuajes no es una decisión fácil en la vida de las personas. Sobre todo cuando hablamos de tamaños o diseños que con el tiempo podrían cambiar de significado. Por fortuna, hoy en día hay diversos métodos que puedes emplear en tu piel para deshacerte de ellos, pero no son muy amables.

El láser es uno de los más utilizados y puede tener diferentes reacciones, dependerá de la piel de las personas. También dependerá del tamaño de los tatuajes o de las tintas que te hayas puesto en la piel. Muchos cantantes o personas del medio artístico como la televisión y el cine han optado por quitarse tatuajes últimamente.

Uno de los casos más virales fue el de Christian Nodal, quien se hizo algunos tatuajes de Belinda y también optó por quitarse los de la cara que se hizo en alguna ocasión. Dijo que quiere que su hija, Inti, lo conozca tal cuál es y no con tantos dibujos que se hizo a lo largo y ancho del rostro.

Ahora es la modelo Michelle Salas quien informó a través de sus redes sociales que ya se arrepintió de una decisión que tomó años atrás. Supuestamente tiene un total de 9 tatuajes en el cuerpo, algunos de ellos ya no le encantan del todo, por lo que ha decidido quitárselos de una vez por todas.

Aunque no es el único método, muchas personas también han optado por taparse dichos tatuajes. Suelen poner un mejor diseño por encima o lo renuevan, pero le dan un significado diferente. Nada de esto le interesa a la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, quien pidió ayuda a sus seguidores para encontrar una persona experta en removerlos.

"Tengo 9 tatuajes pero muy chiquitos y ya me quiero quitar unos cuantos que ya no me encantan. Algún lugar que me recomienden para quitármelos?"