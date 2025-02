¿Lo fue a empeñar? Galilea Montijo revela lo que hizo con el anillo de compromiso que no devolvió

En el mundo de la farándula mexicana hay muchas relaciones que se volvieron fugaces a pesar de la intensidad que se mostraba al público; entre las personalidades más aclamadas se encuentra Galilea Montijo, quien además de ser una de las conductoras más queridas, también cuenta con una belleza inigualable que conquistó el corazón de varios hombres y ha sido la propia Montijo quien se muestra abierta a hablar sobre sus experiencias sentimentales, algunas de las cuales involucran compromisos rotos y propuestas de matrimonio que, en su momento, decidió rechazar.

Se sabe que Galilea ha vivido varias etapas románticas, y aunque fue halagada en numerosas ocasiones con propuestas de matrimonio, nunca fue fácil para ella imaginarse casándose antes de dar el sí definitivo a su ahora exesposo, Fernando Reina. Recientemente, durante una emotiva plática en el programa "Netas Divinas", la famosa presentadora habló sin reservas sobre las razones que la llevaron a no devolver un anillo de compromiso.

Actualmente, Galilea Montijo mantiene una relación con el modelo español Isaac Moreno, con quien inició su noviazgo en mayo de 2023, coincidiendo con el anuncio de su separación de Fernando Reina, hecho que compartió en vivo durante su participación en el programa "Hoy" y aunque por ahora parece no haber planes de boda, su relación se encuentra llena de amor y complicidad.

Durante su intervención en "Netas Divinas", Galilea afirmó que a lo largo de su vida ha tenido varias propuestas de matrimonio, pero al no concretarse sentía la necesidad de regresar el anillo de compromiso y aunque no profundizó en los detalles de cada uno, dejó claro que este gesto era un reflejo de la honestidad con la que afrontaba sus relaciones. Sin embargo, hubo uno que decidió conservar.

La historia de ese anillo tiene una carga emocional significativa, ya que, en palabras de Montijo, la razón por la cual decidió quedarse con él tiene que ver con la forma en que su exnovio le pidió que lo regresara. Sin revelar el nombre de esta persona, la conductora dejó entrever que fue el trato recibido lo que la llevó a tomar una decisión firme.

Le dije: 'No es el más pequeño, ni el más grande que me han dado. Ni es el último. Es más, ¿sabes qué?, no te lo voy a regresar, por la manera en la que lo pediste', declaró Galilea Montijo.