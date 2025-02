Leonardo Aguilar revela que pronto habrá “hijos” en la familia: “Ángela me mandó una foto”

La familia Aguilar se encuentra muy activa no solamente en redes sociales, pues ahora, Leonardo Aguilar ha sorprendido a todos con su reciente tour de medios en donde no solo habló de sus próximos proyectos profesionales como la presentación que dará este sábado 15 de febrero en Lagos de Moreno, sus 8 nominaciones a los Premios Lo Nuestro, además de “En qué momento” su nueva canción que está por estrenar.

Y es que, el hermano mayor de Ángela Aguilar durante algunas de las entrevistas que dio a su más reciente visita a la CDMX reveló detalles familiares y uno que llamó mucho la atención es que Leonardo confirmó que pronto habrá “hijos” en la familia.

En entrevista con Adela Micha, el también llamado “Gallo Fino” habló de sus proyectos musicales y confirmó que él al igual que sus hermanas está enamorado y que efectivamente tiene novia, sin embargo, su mayor preocupación en la vida son sus proyectos profesionales.

Por otra parte, Leonardo habló también de la buena relación que tiene con sus cuñados, ya entrados en la plática familiar, la famosa periodista cuestionó a Leonardo si es que pronto vienen los hijos a la familia Aguilar y la respuesta de “El Gallo Fino” dejó a todos con la boca abierta pues aseguró que sí y serán por parte de Ángela, pero, no será la esposa de Nodal quien se convierta en mamá, sino la mascota de la cantante quien pronto debutará en la maternidad.

“(Oye, ¿y ya va haber hijos en la familia o no?)...que yo sepa no, ¡ah sí!,la pug de Ángela, no, no, no, no estoy jugando es que vean mi emoción, o sea, ahorita tenemos 5 pugs negros y todo empezó por esa pug, Ángela se la compró antes de pandemia y en eso de que Ángela me manda una foto de que: ‘Yayo, ¿no ves que está un poquito gorda la niña?’ y me manda la foto y la panzota así y le digo yo creo que sí, Ángela y sí, tiene 5 cachorros va a ser cesárea por ser pug”, contó Leonardo