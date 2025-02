Cynthia Klitbo es hospitalizada de emergencia, fue mordida por una araña viuda negra y genera preocupación

En las últimas horas el nombre de la actriz de telenovelas, Cynthia Klitbo, ha aparecido en las principales portadas de los medios de la farándula después de que compartiera un video en redes sociales informando que está hospitalizada y recibiendo atención médica.

A sus 57 años de edad, Cynthia Klitbo es considerada una de las grandes figuras del entretenimiento en nuestro país gracias al trabajo que ha realizado en telenovelas como "Teresa", "Por ella soy Eva" y "La dueña", por lo que su reciente hospitalización generó preocupación entre sus fans.

La tarde del viernes 14 de febrero, Cynthia Klitbo, una de las grandes villanas de las telenovelas en nuestro país, compartió un video en Instagram para explicar que fue hospitalizada de emergencia después de presentar un problema de salud. Afortunadamente en susto no pasó a mayores.

Durante la grabación la estrella de las telenovelas relató que presentó varios síntomas después de ser picada por una araña, al parecer de la especie conocida como "viuda negra". Cynthia Klitbo relató que los médicos le dijeron el nombre científico de la especie para que no se preocupara.

Después de ser picada por la "viuda negra" durante la grabación de una telenovela, Cynthia Klitbo se sintió mal y recibió las primeras atenciones del médico de la producción. Posteriormente optaron por trasladarla al hospital donde le suministraron el antídoto.

“Me picó una viuda negra. (Me dicen) ‘si no hubieras venido a ponerte el antídoto, pues sí te hubieras podido petatear’. No me lo puedo creer”, dijo en la grabación.