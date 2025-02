Carlos Rivera sorprende a Cynthia Rodríguez en este San Valentín con un hermoso ramo de flores

El pasado viernes 14 de febrero diversas celebridades de la farándula mexicana expusieron su lado más festivo al formar parte de la celebración del Día del Amor y la Amistad compartiendo los diferentes detalles que recibieron por parte de sus enamorados a través de las redes sociales.

A dicha tendencia se sumó la actriz y cantante Cynthia Rodriguez, quien, por medio de las historias de su cuenta en Instagram, publicó una fotografía en donde se puede apreciar un enorme y hermoso arreglo floral que recibió por parte de su esposo Carlos Rivera.

Aquel detalle se suma a la lista de las múltiples muestras de cariño que el intérprete de "Un Viaje a Todas Partes" ha tenido hacia la madre de su hijo, quienes a pesar de llevar casi una década desde que comenzaron su relación, han demostrado estar más enamorados que nunca.

En una reciente entrevista, Carlos Rivera abrió su corazón y comentó el gran entusiasmo que le causa el contar con la compañía de Cynthia Rodriguez y de León, su bebé, durante sus proyectos musicales, pues suelen viajar con él durante sus conciertos, asegurando que tener la oportunidad de ver crecer a su hijo es una de las mejores cosas de su vida.

"Me gusta mucho que me acompañen. De hecho, el bebé ya hasta conoce más países que yo. A él (León) le encanta cantar, entonces me ve y empieza solito a cantar, lo hace con la música. Poder ver crecer a mi hijo es una de las cosas más hermosas que me ha tocado vivir", declaró Carlos Rivera.