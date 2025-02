Raquel Bigorra reacciona al delicado estado de salud de Daniel Bisogno: “me ha tocado ver la ambulancia en más de una oc

Las preocupaciones en torno a la salud de Daniel Bisogno han ido en aumento en las últimas semanas. La incertidumbre ha llevado a diversas figuras del medio del espectáculo a expresar su opinión, entre ellas Raquel Bigorra, quien en una reciente entrevista compartió su reacción ante la delicada situación del conductor. Aunque en el pasado fueron grandes amigos, la relación entre ambos se fracturó en 2019, cuando Bisogno acusó a la conductora de haber filtrado información sobre su vida personal.

A pesar de la distancia y los conflictos del pasado, Bigorra no ha sido indiferente a lo que ocurre con su excompañero. En una charla con el programa De Primera Mano, reveló detalles sobre la salud de Bisogno y su visión sobre la situación, destacando que en varias ocasiones ha visto ambulancias llegar a su domicilio. Sin embargo, aunque le desea lo mejor, dejó en claro que una reconciliación entre ambos está fuera de discusión.

Raquel Bigorra asegura que ha visto llegar ambulancias a casa de Bisogno

Raquel Bigorra, quien vive en la misma zona que el conductor de Ventaneando, explicó que ha sido testigo de las visitas médicas que ha recibido Bisogno en su hogar. "Hay que recordar que somos vecinos, me ha tocado ver hasta la ambulancia en más de una ocasión entrar y cosas así", comentó la presentadora, dejando entrever la gravedad del estado de salud de su excompañero.

Aunque no mantiene contacto con Bisogno, Bigorra aseguró que siempre le desea lo mejor y espera que pueda superar esta crisis de salud. Su comentario, lejos de avivar la polémica, reflejó su postura neutral y su interés por el bienestar del presentador, con quien en el pasado compartió una amistad cercana.

Pese a la preocupación que demostró por el estado de salud de Bisogno, Raquel Bigorra dejó en claro que no hay posibilidad de una reconciliación entre ambos. "Él sabe que no le guardo rencor, ni le reclamaría nada", expresó la conductora, asegurando que prefiere quedarse con los buenos recuerdos de su amistad.

Bigorra explicó que, aunque en su momento la controversia la afectó profundamente, ha optado por seguir adelante sin resentimientos. "A lo largo de estos cinco años, la acción habla más que las palabras", afirmó. Con estas declaraciones, dejó claro que prefiere mantener la distancia, aunque sin desearle ningún mal a su excompañero.

Uno de los rumores que han rodeado a Bigorra en los últimos años es la supuesta práctica de brujería en contra de Daniel Bisogno. La conductora ha desmentido estas acusaciones en diversas ocasiones y, en esta entrevista, volvió a hacerlo con firmeza. "No es mi religión, no es lo que practico", sentenció, asegurando que no cree en el mal de ojo ni en energías negativas.

¿Por qué se pelearon Raquel Bigorra y Daniel Bisogno?

La fractura entre Daniel Bisogno y Raquel Bigorra se dio en 2019, cuando el conductor de Ventaneando la acusó de haber filtrado información sobre su vida personal. En su momento, la conductora negó rotundamente las acusaciones, pero el escándalo afectó su carrera y su imagen en el medio del espectáculo.

Bigorra recordó que, tras la polémica, varios famosos se distanciaron de ella. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas de esas personas se han acercado para disculparse. "Cuando la cortina de humo terminara, sabrían la verdad", dijo la conductora, sugiriendo que muchas de las acusaciones en su contra fueron motivadas por terceros.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 54.22

Sigue leyendo:

Exnovia de Peso Pluma lanza indirectas a Kenia Os, tras dejarse ver muy enamorados en el Super Bowl