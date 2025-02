Brian Setzer informa que tiene una grave enfermedad autoinmune que le impide volver a tocar la guitarra

Este viernes 14 de febrero tuvimos una de las más tristes noticias de los últimos tiempos en la industria musical internacional. El afamado guitarrista Brian Setzer ya conocer que tiene una enfermedad autoinmune que no le permitirá tocar la guitarra de nueva cuenta. Estamos hablando de uno de los más grandes del instrumento de todos los tiempos.

Brian es uno de los creadores y pioneros del género Neo Rockabilly que retomó la estética de aquella música creada en los Estados Unidos durante los años 50, agregándole elementos británicos del punk, por ejemplo, entre otros géneros que alimentaron maravillosamente la música retro. Eran músicos más agresivos y rápidos, lo que después de transformaría en el Psychobilly.

La noticia la da a conocer a través de sus redes sociales con el siguiente comunicado:

"Solo quería ponerme al día con todos ustedes. Hacia el final de la última gira de Stray Cats, noté que me estaban dando calambres en las manos. Desde entonces descubrí que tengo una enfermedad autoinmune. No puedo tocar la guitarra. No siento dolor, pero siento como si llevara un par de guantes cuando intento jugar. He visto algunos avances, ya que puedo sostener un bolígrafo y atarme los zapatos. Sé que esto suena ridículo, pero llegué a un punto en el que ni siquiera podía hacer eso. Por suerte, tengo el mejor hospital del mundo a la vuelta de la esquina. Se llama Clínica Mayo. Sé que superaré esto, solo que llevará algo de tiempo".