Así fue el lujoso San Valentín que Tania Ruiz y Alejandro Baillères presumieron en Instagram

Tania Ruiz presumió en las redes sociales el regalo que su pareja, Alejandro Baillères, le dio en el marco del Día de San Balentín que festeja a los enamorados este 14 de febrero de 2024. Fue a través de Instagram donde mostró las imágenes de la lujosa cena que tuvieron.

Pero. no fue todo lo que recibió, también la sorprendieron con un enorme ramo de rosas rojas que tenían una tarjeta. Aunque se desconoce si había un contenido romántico en ese trozo de papel, sí se puede ver una enorme frase de "te amo" en el frente de la misma.

“Gracias por tratarme con el corazón. Con tanto amor, paciencia y ternura. Me cuidas, me entiendes y me haces sentir tan especial. Una foto de uno de los tantos momentos de nuestra felicidad”, escribió la modelo potosina.