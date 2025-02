Zahie Téllez habla por primera vez sobre el secuestro que vivió: "la vida te cambia"

El 23 de noviembre del 2024, el mundo del entretenimiento mexicano se vio sacudido por el secuestro de la chef Zahie Téllez, reconocida por su participación como jueza en "MasterChef Celebrity". El incidente ocurrió mientras Téllez ofrecía una entrevista en vivo para Imagen Televisión, en compañía de su esposo, Alberto Escobar.

Durante la entrevista, la producción perdió contacto con Téllez, lo que inicialmente se interpretó como un fallo técnico, pero poco después se descubrió que la chef y su esposo habían sido interceptados y privados de su libertad por un grupo armado. La producción alertó a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de las fuerzas de seguridad y tras un operativo, ambos fueron rescatados con bien.

Aunque las investigaciones continuan y la chef se encuentra en perfecto estado de salud, las secuelas dejadas por este evento tan traumático son persistentes, por lo que Téllez aún se encuentra lidiando con ello y tomando diversas terapias para evitar que las secuelas controlen su vida y su trabajo.

Debido al cariño que la chef ha cultivado, diversas personalidades del entretenimiento mexicano mostraron su apoyo y preocupación por el bienestar de Téllez y su familia. Sin embargo, a pesar del trauma sufrido, Téllez ha mostrado una notable fortaleza en su proceso de recuperación, pues en varias comentó que está recibiendo terapia y practicando meditación para superar las secuelas emocionales del secuestro.

Pues aquí estoy. Dándole gracias a la vida, contenta de estar aquí. Yo creo que eso es lo más importante, que uno se pueda levantar, sacudir, trabajar en ello, porque no puedo decir que cerré los ojos y ya no pasa nada, al contrario, la vida te cambia [...] Estoy en terapia, estoy haciendo meditación, estoy haciendo de todo porque son cosas en la vida que se quedan, pero hay que seguir adelante, declaró en una entrevista reciente.

Además, expresó su gratitud por el apoyo recibido y su deseo de continuar con su labor culinaria y televisiva. De hecho, regresó como jueza en la nueva temporada de "MasterChef Celebrity", demostrando su resiliencia y compromiso con su pasión por la gastronomía.

Al final, mi trabajo es el que me mueve todos los días, ustedes que están al pendiente de nosotros me mueven todos los días. La gente que está detrás de la pantalla y estuvo súper preocupada, me mueve todos los días, dijo la chef.