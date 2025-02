La polémica que rodea a Kanye West y Bianca Censori tras su escandaloso paso por la alfombra roja de los Premios Grammy 2025 no se detiene, pues esta vez se dio a conocer que estarían en proceso de separación. La pareja se convirtió en blanco de críticas por el look en que lució la modelo en el importante evento de la industria musical, así como por los mensajes racistas, machistas y antisemitas que publicó el rapero en su cuenta de X, antes Twitter.

La relación del rapero y la arquitecta australiana ha estado en medio de la controversia desde que comenzó, esto debido a su historia de amor y los cambios que experimentó Bianca Censori durante este tiempo y por los que también surgieron rumores de maltrato. Su paso por la alfombra roja de los Grammy incrementó las dudas en los seguidores de la modelo, quienes, al igual que su familia, se mostraron preocupados de que pudiera ser forzada a usar reveladores atuendos en público.

Kanye West y Bianca Censori se separan tras el escándalo en los Grammy

De acuerdo con lo revelado a periódico británico Daily Mail por una fuente cercana al rapero, Ye y Bianca Censori habrían decidido separarse, por lo que sería en los próximos días cuando se firmaría el divorcio de manera oficial. Mientras tanto, la modelo permanecería en la lujosa casa que compartían en Los Ángeles y el cantante habría viajado a Tokio, donde estuvo gran parte de 2024 hospedándose en un hotel.

Kanye West y Bianca Censori se separan tras el escándalo en los Grammy. Foto: AP

Hasta el momento la pareja habría llegado a un acuerdo verbal, pero se ha señalado que Bianca Censori podría recibir tras su divorcio 5 millones de dólares como indemnización. Aunque no se han dado declaraciones al respecto, la suma ha dividido opiniones entre los seguidores de la pareja ya que algunos han calificado como “justicia” recibir el dinero tras lo que pasó y otros cuestionan la cantidad señalando todo aquello por lo que habría pasado.

Los polémicos mensajes de Kanye West en redes sociales

En medio de la polémica, Kanye West publicó en su cuenta de X una serie de mensajes racistas, machistas y antisemitas. El rapero también obtuvo un espacio publicitario en el Super Bowl para su línea de ropa que consistía en un sólo artículo: una camiseta con un valor de 20 dólares que llevaba plasmada una esvástica.

Al igual que el sitio web de su tienda, la cuenta de X de Kanye West fue cerrada a unos días de sus publicaciones ofensivas. En una reciente entrevista, el cantante también señaló que había sido “diagnosticado de manera errónea” bipolaridad cuando en realidad supuestamente es autista.

Sobre el atuendo de transparencias de Bianca Censori, el rapero la defendió y aseguró tener control sobre la arquitecta: “Tengo dominio sobre mi esposa, esto no es una mier** despertada como feminista. Ella está con un multimillonario, ¿por qué escucharía a cualquiera de ustedes, tontos? La gente dice que el look de la alfombra roja fue su decisión, sí, yo no la obligo a hacer nada que ella no quiere, pero definitivamente no hubiera podido hacerlo sin mi aprobación”.

Bianca Censori recibiría 5 millones de dólares como indemnización tras su divorcio. Foto: AP

