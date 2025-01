Mario Bezares sale de la obra "La Señora Presidenta", este es el actor que tomará su lugar

La puesta en escena "La Señora Presidenta" continúa envuelta en polémica tanto por los rumores de un fracaso como por el elenco ante supuestos desacuerdos. Algo que se hizo más fuerte luego de que se anunciara la salida de Mario Bezares, quien se suma a la lista de quienes han abandonado las filas de la obra y de la que ya es parte Briggitte Bozzo, cuyas declaraciones dieron pie a especulaciones sobre un conflicto.

En un reciente encuentro con los medios la Violeta Isfel negó que la obra resultara un fracaso, como lo había afirmado el infuencer Adrián Marcelo al hacer evidente su rivalidad con el elenco y excompañeros de "La Casa de los Famosos México". La actriz indicó que las funciones fueron suspendidas debido a que habría un cambio en el lugar donde se presenta, aunque no reveló detalles al respecto.

Mario Bezares sale de la obra "La Señora Presidenta". Foto: IG @mbezares

Mario Bezares sale de "La Señora Presidenta"

Violeta Isfel dio a conocer que Mario Bezares ya no será parte del elenco en "La Señora Presidenta", aunque no reveló el motivo por el que salió el actor añadió que será Luis Fernando Peña -famoso por su papel en películas como "Amarte duele" y "Sin nombre"- quien tomará su lugar. La actriz negó una vez más que estos cambios fueran resultado de un fracaso en la obra de teatro o conflictos en el elenco.

“El personaje que estaba interpretando ‘Mayito’ ahora lo va a interpretar Luis Fernando Peña (…) Mario está muy ocupado, él vive en Monterrey, digo, no sé, ya la producción sabrá por qué están haciendo estos cambios yo la verdad no tengo los detalles finos, yo creo que eso sería más bien preguntárselo al jefe (Alex Gou). Yo sólo sé que ahora ya no está ‘Mayito’, a partir del 31 de enero, ya próximamente estaremos ensayando”, dijo Isfel.

La actriz reiteró que la puesta en escena no enfrenta un fracaso como se ha especulado: "Esos son chismes, cuando los proyectos están avanzando siempre va a haber distintas opiniones y habría quien quiera decir lo contrario. Si al proyecto no le hubiera ido bien, ¿para qué volvemos? Sería como absurdo. Al proyecto le empezó a ir increíble, no hay persona que haya visto 'La Señora Presidenta' que no la pase bien".

La polémica salida de Briggitte Bozzo en "La Señora Presidenta"

Las primeras en abandonar el proyecto, aún antes de su estreno, fueron Karime Pindter y Gala Montes por lo que los primeros rumores de conflictos se hicieron presentes. En diciembre se anunció la salida de Briggitte Bozzo, quien compartió un video en redes sociales con el que las especulaciones sobre un conflicto se hicieron más fuertes en medio de rumores de que existirían diferencias por el salario.

"Anuncio oficial, porque, pues no me despidieron como me lo merecía. Les quiero decir que ya no voy a estar en la obra ‘La Señora Presidenta’, por proyectos personales, los amo mucho, me dio mucha nostalgia. Como que no sé si tenían tan claro que ya me iba, pero este domingo fue mi última función, ya no voy a estar”, indicó la tiktoker.

