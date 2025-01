Romina y su novia la Doctora Laura Salazar dan detalles de su noviazgo

Fue durante los primeros días de este 2025, cuando Romina Marcos quien es conocida por haber participado en diversos realties shows, así como por ser hija de Niurka Marcos, se ha convertido en tendencia en redes sociales debido a u nueva relación sentimental y por aceptar que es lesbiana, pues ahora esta enamorada de una mujer, y no de cualquier mujer sino de la famosa tiktoker Laura Salazar.

La nueva novia de Romina Marcos, además de gozar de gran popularidad en redes sociales, también es Doctora y su contenido en Tiktok se basa justamente en resolver dudas de sus seguidores. Sin embargo, más allá del romance entre Romi y Laura, usuarios tienen muchas dudas al respecto y una de ellas es saber cómo se conocieron y enamoraron, misma que ellas mismas contaron recientemente.

A través de un video publicado el 6 de enero, ambas revelaron, con sinceridad y mucho humor, cómo comenzó esta historia de amor que comenzó, aparentemente, de una forma muy casual. Desde un primer mensaje en Instagram hasta la conexión que las unió, ambas han contado los detalles con la frescura que las caracteriza.

La historia de cómo Romina y Laura comenzaron su relación parece sacada de una película romántica moderna. En su video conjunto, las dos compartieron anécdotas sobre el inicio de su noviazgo, destacando la sinceridad y la perseverancia que caracterizó el proceso. Romina, con su característico sentido del humor, confesó que, a pesar de que en su momento hubo rumores sobre cómo “se saltó la fila”, ella fue la primera en dar el paso para acercarse a Laura.

Y es que, decidió mandar un mensaje privado a Laura a través de Instagram, una jugada directa que no siempre sale como se espera. Laura, por su parte, explicó que no es muy activa en las redes sociales y que, por eso, tardó en responder al mensaje de Romina.

"Me mandó mensajito. La verdad, yo no soy mucho de leer los mensajes, sí me tardo mi tiempito"