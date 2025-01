Lisset rompe el silencio sobre su pelea con Dulce: “No fue nunca una agresión”

Con el repentino fallecimiento de la cantante Dulce fanáticos recordaron algunos de los momentos más icónicos y polémicos de la artista, entre éstos el fuerte pleito que sostuvo con Lisset en plena entrevista en la que se habría molestado por los comentarios sobre la diferencia de edad entre ellas. Al respecto, la actriz dejo ver que, pese a lo que se consideró, todo se habría tratado de un malentendido y que entre ellas existía una buena relación.

La trayectoria de la intérprete de "Tu muñeca" estuvo marcada por el éxito, aunque esto no evitó que fuera protagonista de fuertes polémicas con algunas de sus compañeras de escena. Tal y como ocurrió con Lisset, quien a través de redes sociales dio el último adiós a la cantante con un video en el que dejó claro que entre ellas existía una gran amistad, incluso desmintió una rivalidad: "¡Cuando una imagen dice más que mil palabras! ¡Mi amada, admirada y respetada Dulce, porque siempre nos quisimos mucho! ¡Feliz regreso a casa!".

El incómodo momento ocurrió a inicios de 2024, cuando ambas fueron invitadas al programa "La Saga" de Adela Micha. Durante la charla Lisset, de 51 años, mencionó más de una vez la diferencia de edad que existía entre ellas y esto logró molestar a Dulce, quien amenazó con abandonar la entrevista mostrándose incómoda por los comentarios que recibía y por los que le reclamó a la actriz de llamarla "vieja".

Ante el alboroto que esto generó en redes sociales, las cantantes acudieron de nuevo al programa para aclarar que todo se haría tratado de un malentendido; sin embargo, Dulce expresó haberse molestado por algunos comentarios que recibió de Lisset en los que menciona a su nieto. Finamente, la actriz se disculpó y ambas pusieron fin a toda controversia con un abrazo ante las cámaras.

En un reciente encuentro con los medios retomado por “Qué buen chisme” en YouTube, Lisset fue cuestionada sobre el desencuentro que tuvo con Dulce y negó haberla agredido. Además, dejó ver que todo habría sido parte de una broma entre ellas debido a que era una dinámica que solían tener como un juego.

“No pasó nada, no la agredí. Ella y yo sabemos y supimos qué pasó, y no fue nunca una agresión. Nunca nos faltamos al respeto, ni ella a mí ni yo a ella. Fuimos mucho de jugar y ya, es todo, pero no hubo ni mala educación ni faltas de respeto. No hubo ninguna agresión, jamás me atrevería, a mí nadie me educó así, tampoco tengo que demostrarle nada a nadie, pero nunca hubo una falta de respeto a mi querida Dulce. Jamás me atrevería, ni a ella ni a nadie, y menos públicamente”, dijo Lisset.