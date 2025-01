Mujer desayuna con Los Tigres del Norte y se convierte en la envidia de todo TikTok

Una mujer de TikTok se convirtió en la envidia de las redes sociales, luego de que mostrara con quién estuvo desayunando en un día cualquiera. Su video comienza con una imagen de ella comiendo fruta, por lo que es completamente inesperado lo que sucederá a continuación.

"Yo aceptando cualquier plan con tal de no estar en casa", es la frase que escribió en su video, lo que de un inicio ya nos decía que algo no andaba bien, así que las cosas podrían salir muy mal o salir extremadamente bien a partir de ese momento. Fue la segunda opción.

De pronto aparece en la pantalla Jorge Hernández, fundador, cantante y bajista de Los Tigres del Norte, la banda más famosa y querida por el público mexicano, quienes se dedican a tocar norteñas o corridos desde hace más de 50 años. La reacción fue inmediata por parte de los usuarios.

Este es el envidiable video. Crédito: alexandraacevedo21

Jovencita se hace viral por desayunar con Los Tigres del Norte

Estos fueron algunos de los comentarios más populares:

Era contarnos, no humillarnos

Hoy conocí la envidia

Y qué necesidad de restregarnoslo en la cara

En mi casa, en mi cara y con mi propio internet

Mi sueño jajaja desayuno y los tigres del norte

La favorita de Dios. Imagínate decir “desayuné con los tigres del norte”

Nena, a la próxima me avisas que yo también le entro a lo que sea ahabjajajaa

El video ya tiene 2.3 millones de reproducciones, tiene más de 500 mil reacciones de "me gusta" y más de 2 mil comentarios donde no dejan de recalcar la envidia que sienten por no ser ellos quienes están desayunando con los jefes de jefes en alguna parte del mundo.

Es la banda más grande del regional mexicano. Crédito: @LosTigresDelNorte

¿Quiénes son Los Tigres del Norte?

Los Tigres del Norte son una de las agrupaciones musicales más emblemáticas de la música regional mexicana, especialmente del género norteño. Originarios de Rosa Morada, Sinaloa, México, este grupo ha logrado trascender fronteras y generaciones con su inconfundible estilo musical. Su sonido característico, que fusiona elementos tradicionales de la música norteña con letras que narran historias reales y cotidianas, ha cautivado a millones de seguidores en todo el mundo.

Con una trayectoria que abarca varias décadas, Los Tigres del Norte se han consolidado como los "jefes de jefes" de la música norteña. Sus canciones, que van desde románticas baladas hasta corridos que relatan historias de amor, desamor, vida en el campo y hasta temas más controvertidos como el narcotráfico, han dejado una huella imborrable en la cultura popular. Temas como "La Puerta Negra" o "Contrabando y Traición" se han convertido en verdaderos himnos para sus fans.

Además de su talento musical, Los Tigres del Norte son reconocidos por su compromiso social. A través de sus canciones, han abordado temas relevantes como la inmigración, la desigualdad social y la violencia, convirtiéndose en una voz para aquellos que no tienen voz. Asimismo, han utilizado su plataforma para apoyar diversas causas benéficas, demostrando su lado más humano.

Sigue leyendo:

Así fue la discusión de Regina Blandón con un “hater” que la tachó de ser “pésima actriz”

Natalia Téllez deja entrever el rostro de su hija y fans consideran que se parece a la madre de la actriz: “Qué hermosos ojos”