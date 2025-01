Hija de Michael Jackson celebra 5 años lejos del alcohol y las drogas: "He descubierto que la vida sigue"

Paris Jackson publicó un lindo mensaje a través de sus redes sociales, pues está celebrando su quinto aniversario lejos del alcohol y de las drogas. En su posteo, realizado a través de Instagram, aseguró que está agradecida con todas las personas que la han acompañado a lo largo del camino.

Aseguró que hoy en día tiene toda una vida por delante, y además se siente orgullosa de que así sea, pues hubo un momento en el que casi se lo pierde todo por culpa de los vicios; sin embargo, dijo, hoy puede sonreír o hacer música, que es la forma donde ha encontrado el salvavidas de sus emociones.

View this post on Instagram

La publicación se llenó inmediatamente de mensajes de apoyo para Paris, así como personas que le han dicho que gracias a ella encontraron un ejemplo de vida y se dieron una segunda oportunidad, uniéndose también a grupos y otra clase de métodos para dejar los vicios.

"He descubierto que la vida sigue sucediendo, independientemente de si estoy sobria o no, pero hoy tengo que aparecer para ello. Aquí hay unas cuantas fotos de lo que ha sido posible debido a mi sobriedad, y Dios mío, no puedo creer que casi me lo perdí todo"