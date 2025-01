Blake Lively habría exigido tener un coordinador de intimidad en la grabación de "Romper el círculo"

Hace algunos días el mundo de Hollywood explotó ante la demanda presentada por la actriz Blake Lively contra su compañero de reparto y director de "Romper el círculo" ("It Ends With Us", basada en la novela homónima de Colleen Hoover), Justin Baldoni, quien presuntamente creó un ambiente hostil en el set de grabación e incluso acosado sexualmente a su compañera. Sin embargo, se dio a conocer que Lively pidió la contratación de una coordinadora de intimidad antes de iniciar las grabaciones, ésto precisamente para evitar incomodidad en las escenas explícitas, pero la producción le habría negado esta petición.

Blake Lively, quien ha sido una de las figuras más prominentes en la industria del cine en los últimos años, abordó en una entrevista de agosto de 2024 la importancia de contar con coordinadoras de intimidad en las producciones. En la conversación con DigitalSpy, Lively expresó: “Creo que es crítico tener un coordinador de intimidad”. De acuerdo con la actriz, la figura de este profesional es esencial para garantizar la seguridad de las y los involucrados en las escenas que requieren contacto físico cercano o escenas explícitas, como aquellos que involucran besos, caricias o desnudez.

Durante esa misma entrevista, la actriz de 37 años afirmó que las escenas explícitas o que involucran un contacto físico cercano deben ser igual de "coreografiadas" que aquellas en donde existen acrobacias, bailes o escenas de acción, explicando que el rodaje de estas escenas no debe tomarse a la ligera. Estas declaraciones han puesto luz sobre la importancia de las coordinadoras de intimidad en la industria del cine, así como las prácticas de manejo de acoso sexual, represalias y otros problemas laborales dentro de Hollywood.

¿Qué es una coordinadora de intimidad y por qué es importante en el cine?

El papel de las coordinadoras de intimidad es relativamente nuevo en la industria del cine, pero su importancia ha crecido en los últimos años ya que estas profesionales trabajan para garantizar que las escenas íntimas sean realizadas de manera segura, consensuada y respetuosa, no solo para proteger a las actrices y actores, sino también para garantizar que no haya violaciones de los límites personales o profesionales durante el rodaje.

Lively comparó la necesidad de un coordinador de intimidad con el rol de un coordinador de acrobacias o de baile.

A lo largo de la historia, las escenas de intimidad han sido un terreno complicado para cualquier producción, sin embargo, el trabajo de las coordinadoras de intimidad no solo se limita a dar instrucciones sobre cómo moverse o cuándo detenerse, pues estas profesionales también están encargadas de crear un espacio en el que las actrices y actores puedan expresar sus preocupaciones, establecer límites y garantizar que sus derechos sean respetados en todo momento.

Y es que desde hace varios años, hemos visto como el movimiento feminista ha contribuido a tomar conciencia sobre el acoso sexual y las malas prácticas laborales dentro de Hollywood. Movimientos como #MeToo, han creado los cimientos para que las actrices, como Lively, se sienten más empoderadas para hablar sobre su experiencia en la industria, mientras que el público también ha comenzado a exigir una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto al trato hacia las y los artistas.

La demanda de Blake Lively en contra de Justin Baldoni por acoso sexual

El 31 de diciembre de 2024, Blake Lively presentó formalmente una demanda contra Justin Baldoni, director de "Romper el Círculo", acusándolo de acoso sexual, represalias, incumplimiento de contrato, imposición de angustia emocional, invasión de privacidad y pérdida de salarios. Esta demanda no solo apunta a Baldoni, sino también a otras figuras involucradas en la producción, como las publicistas Melissa Nathan y Jennifer Abel, y el estudio Wayfarer Studios.

A nivel internacional, el reconocimiento de la importancia de los coordinadores de intimidad también ha ganado terreno.

Lively, en su demanda, sostiene que las acciones de Baldoni no solo afectaron su bienestar personal y profesional, sino que también crearon un ambiente tóxico en el set, lo que culminó en una serie de represalias que incluyeron el trato despectivo hacia ella y la exclusión de las negociaciones de la producción. Además, la actriz presentó una queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California, mencionando prácticas similares de discriminación y abuso que, según su versión, se extendieron más allá de las fronteras de la película.

Como respuesta a la demanda de Lively, Justin Baldoni presentó una demanda por difamación contra The New York Times el mismo día. En su denuncia, Baldoni acusó al periódico de difamación e invasión de privacidad por presentar los hechos de manera sesgada y manipulada, pues según Baldoni, The New York Times omitió detalles clave que favorecían su versión de los hechos y, al hacer esto, ayudó a perpetuar lo que él describe como una campaña de desprestigio orquestada por Lively para dañar su reputación.

Finalmente, Blake Lively no es la única figura en la industria del cine que ha enfrentado situaciones de abuso y acoso, pues en los últimos años, varias actrices han hablado sobre sus experiencias en sets de grabación y cómo la falta de un entorno seguro contribuyó a que se sintieran vulnerables a abusos de poder. El conflicto entre Lively y Baldoni no solo refleja las tensiones personales entre los dos actores, sino que también subraya la complejidad de las relaciones en el mundo de la producción cinematográfica.

Este enfoque resalta una problemática que ha sido poco discutida en el pasado: la falta de estructura en las escenas de intimidad en muchas producciones y la posibilidad de que los actores sean colocados en situaciones incómodas o peligrosas sin el adecuado respaldo. Lively, al poner de manifiesto esta cuestión, no solo defiende su propia experiencia en It Ends With Us, sino que también hace un llamado para que la industria evolucione y se adapte a las necesidades de los actores en cuanto a su bienestar físico y emocional.

