Ludwika Paleta denuncia amenazas contra su familia a través de Instagram

La actriz Ludwika Paleta hizo un llamado a sus seguidores de Instagram para que le ayuden a reportar una cuenta desde la que está recibiendo amenazas contra su familia, ya que no es la primera vez que recibe un comentario similar por parte de la misma persona, quien cambia de cuentas, por lo que a través de sus historias de Instagram compartió las cuentas que ha reportado con anterioridad.

Ludwika, quien es una de las actrices más queridas del medio artístico mexicano, detalló que no es la primera vez que recibe una amenaza contra ella o su familia, ya que en esta ocasión el mensaje amenazador iba dirigido contra su hijo mayor, Nicolás Haza, por lo que pidió a sus seguidores que también reporten esa cuenta.

La intérprete de protagónicos como "Madre solo hay dos" detalló que es una misma persona quien en varias ocasiones ha hecho amenazas contra sus seres amados, incluso dijo que lleva años mandando a ella y su familia mensajes similares.

Lo he reportado varias veces pero abre otras cuentas y siempre amenazando a alguien de nosotros. Me queda claro que quiere atención, pero si me ayudan a reportarlo una vez más se los agradecería.