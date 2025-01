Gira mundial de BTS: ¿Cómo es la preventa de fans para comprar los boletos?

El 2025 es el año de BTS, la boyband regresará finalmente en junio de este año, pues solo faltan seis meses para que los integrantes terminen el servicio militar. Aunque todavía no es oficial, hay fuertes rumores de que los idols tendrán una gira mundial y lanzarán un nuevo álbum, también celebrarán el FESTA por su 12 aniversario.

Jin y J-Hope fueron los primeros en salir del ejército, se espera que se enfoquen en sus promociones en solitario durante la ausencia de sus compañeros, pues Suga será el último en ser dado de baja por su puesto de servidor público. El ARMY de BTS celebró en redes sociales el inicio de la cuenta regresiva, pues el grupo volverá tras casi tres años de ausencia.

Pese al hiatus de BTS, los integrantes han lanzado contenido en solitario que dejaron pregrabado, como películas documentales, transmisiones de conciertos, álbumes y colaboraciones. También han actualizado sus redes sociales durante sus descansos y vacaciones militares.

El regreso de BTS es uno de los más anticipados en el K-Pop, expertos sugieren que podrían romper un nuevo récord en ventas de álbumes. Y es que, los idols se vieron obligados a suspender su gira mundial del 2020 debido a la pandemia, por lo que solo tuvieron presentaciones especiales online, Seúl, Las Vegas y Los Ángeles.

¿Cómo conseguir boletos para la gira de BTS?

Sobre la gira mundial, hay varios informes que reportan que BTS se embarcara en un tour este año o hasta el 2026, por lo que muchas fans se han entusiasmado con la posibilidad de que finalmente visiten varios países de Latinoamérica o cumplir el sueño de verlos por primera vez en concierto.

El precio de los boletos podría variar, ya que BTS es bastante popular y con gran demanda. Con base en conciertos K-Pop de gran escala, el costo oscilaría entre 4 mil hasta los 30 mil pesos mexicanos si incluyen paquetes VIP o algún tipo de beneficio. La pre-venta también podría realizarse con la membresía oficial, la cual se puede comprar en Weverse.

¿Cómo registrarte en la preventa de Weverse Fans?

Para ser de las primeras en comprar boletos para BTS, solo necesitas ser parte del club oficial y obtener un número que funciona para registrarse en el sorteo de la preventa y para desbloquear los mejores lugares del recinto. En Corea del Sur y Estados Unidos han implementado este sistema. Generalmente, el registro no asegura tu ingreso a la venta anticipada, únicamente es si recibes el correo con el anuncio de que fuiste seleccionada.

Aunque no hay un anuncio oficial, se especula que una vez que BTS termine el servicio militar se podría reunir para el FESTA, la celebración de aniversario del grupo. Los medios coreanos también hablan de realizar un comeback para conmemorar los diez años de la saga "The most beautiful moment in life".

